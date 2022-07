Lauterbach: Bekommen mit BA.5-Variante große Schwierigkeiten

Lauterbach schließt Lockdown aus

Einen Lockdown wie zu Beginn der Pandemie schloss Lauterbach im ZDF aus: "Das würden wir nicht wiederholen." Es könne aber sein, dass die eine oder andere Maßnahme wieder sinnvoll sei. Details wollte Lauterbach mit Hinweis auf vertrauliche Verhandlungen mit Justizminister Marco Buschmann zum Infektionsschutzgesetz (FDP) nicht nennen. Sie hätten mit einem anderthalbstündigen Gespräch am Freitag bereits begonnen. "Ich glaube, wir werden schnell sein", betonte Lauterbach zugleich. "Das Drama wird ausbleiben", prognostizierte er schon vor Kurzem.

Mahnungen und Forderungen an die Regierung

Zur Eile mahnt auch der Deutsche Städtetag. "Die Ampel muss sich noch vor der Sommerpause einigen. Erst im Herbst ein Gesetzgebungsverfahren für ein neues Infektionsschutzgesetz zu starten, kommt zu spät", sagte Hauptgeschäftsführer Helmut Dedy den Zeitungen der "Funke Mediengruppe". Der Bund solle ermöglichen, dass "bei Gefahrenlage Masken tragen in Innenräumen verpflichtend möglich ist", forderte Dedy. Auch Zugangsregelungen für 2G/3G gehörten in den Instrumentenkasten.

Der Vorstandsvorsitzende der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, Andreas Gassen, forderte eine Abkehr von den Inzidenzzahlen als Grundlage für weitreichende Corona-Maßnahmen. Die Politik sollte sich beim Übergang zur Endemie zuvorderst auf den Schutz von Risikogruppen konzentrieren, sagte er der "Rheinischen Post". Schulschließungen sollten Gassen zufolge vermieden werden. "Dazu wird es nicht mehr kommen", machte FDP-Fraktionschef Christian Dürr diesbezüglich in der "Welt am Sonntag" klar.

FDP-Gesundheitspolitiker für "alltagstaugliche" Maskenpflicht

"Die Verhältnismäßigkeit der Maßnahmen sind immer wieder von uns angemahnt worden", betonte wiederum der FDP-Gesundheitspolitiker Andrew Ullmann im Radio-Interview beim Bayerischen Rundfunk . "Die Maskenpflicht draußen war weniger sinnvoll, machte infektiologisch gar keinen Sinn." Bei einer Maskenpflicht in Innenräumen sieht er das anders. "Wir arbeiten ja mit Masken in Krankenhäusern seit Jahrzehnten, seit ich als Arzt agiere. Sie funktionieren sehr gut - zum Selbstschutz, aber auch zum Fremdschutz."

Entscheidend für eine Maskenpflicht drinnen sei, ob sie "alltagstauglich" ist. "Wenn wir im ÖPNV, in der Straßenbahn unterwegs sind, wenn es dann heiß ist, weil die Klimaanlage nicht funktioniert, das ist manchmal für verschiedene Menschen sehr belastend", so Ullmann in der "Bayern 2-radioWelt". Auch eine Maskenpflicht an Schulen sieht er skeptisch. Dort gebe es schon "sehr viele Kollateralschäden" durch psychosomatische oder psychische Störungen.

Umfrage zu schärferen Corona-Regeln

Und was wollen die Menschen in Deutschland? Knapp die Hälfte spricht sich einer Umfrage zufolge für sofortige schärfere Regeln aus. In einer Befragung des Meinungsforschungsinstituts Civey im Auftrag der "Augsburger Allgemeinen" bejahten 49 Prozent die Frage, ob die aktuellen Corona-Maßnahmen umgehend verschärft werden sollten. 43 Prozent waren dagegen, acht Prozent unentschieden.

