Wartezeiten, Anfänger-Niveau: Viele Kinder schwimmen unsicher

Mehr als die Hälfte aller Kinder kann am Ende der Grundschulzeit nicht sicher schwimmen. Durch die Pandemie ist der Nachholbedarf an Schwimmkursen riesig. In Bayern versucht die Politik mit Kurs-Gutscheinen gegenzusteuern. Das hilft wenig.