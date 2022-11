Kritik und Lob an Einbürgerungsplänen der Bundesregierung

Die geplante Reform des Einbürgerungsrechts sorgt für unterschiedliche Reaktionen. Die Türkische Gemeinde begrüßte die Initiative der Bundesregierung. Die Initiative sei ein "Paradigmenwechsel", sagte der Vorsitzende Gökay Sofuoglu dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). "Das deutsche Staatsbürgerschaftsrecht entspricht nicht mehr der Realität unserer Tage; es muss von Grund auf angepackt werden", sagt er. Es gehe auch darum, eine gewisse Gleichstellung zu erreichen und damit mehr Menschen politische Partizipation zu ermöglichen.

Auch die Grünen in Bayern begrüßten die Pläne der Bundesregierung. Die Fraktionsvorsitzende der Grünen im Bayerischen Landtag, Katharina Schulze, findet es richtig, Einbürgerungen zu erleichtern. Schließlich würden Unternehmen zufolge Fachkräfte gebraucht, es sei deshalb an der Zeit, das Einwanderungsrecht zu modernisieren.

Dobrindt: Staatsbürgerschaft nicht "verramschen"

Von der Union kam dagegen Kritik. CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt sagte der "Bild"-Zeitung: "Die deutsche Staatsbürgerschaft zu verramschen fördert nicht die Integration, sondern bezweckt geradezu das Gegenteil und wird zusätzliche Pulleffekte bei der illegalen Migration auslösen." Der CDU-Bundestagsabgeordnete und Innenexperte Stefan Heck sprach von einer "inflationären Vergabe deutscher Pässe, die enormen sozialen Sprengstoff" berge. Faeser müsse die Pläne stoppen, forderte er.

Nach Bekanntwerden der Pläne am Freitag hat Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) die Pläne des Bundesinnenministeriums massiv kritisiert. Herrmann hält sie für "völlig indiskutabel und integrationsfeindlich".

Erleichterungen auch für Kinder

Mit der im Koalitionsvertrag von SPD, Grünen und FDP vereinbarten Reform des Staatsbürgerschaftsrechts sollen Einbürgerungen erleichtert werden. Ein entsprechender Gesetzentwurf sei "so gut wie fertig" und werde in Kürze an die übrigen Ministerien versandt, sagte ein Sprecher von Faeser (SPD) am Freitag in Berlin.

Eine vorläufige Fassung des Entwurfs liegt der Deutschen Presse-Agentur in Berlin vor. Berichten der "Süddeutschen Zeitung" und der "Bild" zufolge geht es in den Plänen unter anderem darum, dass Menschen, die bereits mehrere Jahre hier leben, leichter deutsche Staatsbürger werden können. Auch Kinder, die in Deutschland geboren wurden, sollen schneller die Staatsangehörigkeit bekommen. Bei Senioren könnten die Sprachnachweise wegfallen. Auch der Besitz mehrerer Staatsbürgerschaften soll mit der Reform einfacher werden.