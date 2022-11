Ampelkoalition bringt neues Einbürgerungsrecht auf den Weg

Es werden sehr viele Selfies gemacht an diesem feierlichen Tag: Vergangenen Montag begrüßen Bayerns Ministerpräsident Markus Söder und Innenminister Joachim Herrmann (beide CSU) 650 neue deutsche Staatsbürgerinnen und Staatsbürger zum Empfang in der Münchner Residenz. Eine eingebürgerte Familie strahlt mit Söder um die Wette. Das kleine Mädchen hat ein Dirndl an, der Junge trägt Tracht.

Mehr als 23.000 Menschen sind im vergangenen Jahr in Bayern eingebürgert worden. Die meisten stammen aus Rumänien, Syrien und der Türkei. Insgesamt leben in Deutschland 10,7 Millionen Menschen mit ausländischer Staatsangehörigkeit, von denen sich rund 5,7 Millionen bereits seit mindestens zehn Jahren in Deutschland aufhalten.