Nahost-Ticker: Netanjahu - "Wir sind einem Sieg sehr nahe"

09.08 Uhr: Hamas-Behörde - 31.112 Menschen im Gazastreifen getötet

Im Gazastreifen sind nach Angaben der von der Hamas kontrollierten Gesundheitsbehörde 31.112 Menschen seit Beginn der israelischen Offensive getötet worden. 72.760 seien verletzt worden, heißt es in der Mitteilung über die tägliche Zählung der Gesundheitsbehörde in dem Gebiet. Die Angaben sind nicht überprüfbar.

07.52 Uhr: Botschafter - Israel ist offen für Seebrücke

Israel steht nach Worten seines Botschafters Ron Prosor einer geplanten Seebrücke für Hilfslieferungen in den Gazastreifen sehr positiv gegenüber. Sein Land werde alles dafür tun, dass so viel wie möglich an Lebensmitteln und Wasser an die Bevölkerung gehe, sagte Prosor dem Deutschlandfunk. An der geplanten Seebrücke will sich auch Deutschland beteiligen. Prosor wies internationale Vorwürfe zurück, dass Israel zu wenige Hilfsgüter an die Menschen im Gazastreifen zulasse: Dafür sei die Hamas verantwortlich.

Prosor sagte mit Blick auf den beginnenden muslimischen Fastenmonat Ramadan, dieser werde seitens der Hamas für "Aufhetzung" benutzt und mit Gewalt verbunden anstatt ein "normales" Fest zu sein.

07.26 Uhr: Netanjahu - Auch arabische Staaten unterstützen Vernichtung der Hamas

Israel hat laut Ministerpräsident Benjamin Netanjahu die stillschweigende Unterstützung auch arabischer Staaten für eine vollständige Vernichtung der radikal-islamischen Hamas. Netanjahu sagte in einem Interview mit "Bild", "Welt TV" und "Politico", wenn er mit Führungspersönlichkeiten in der Region spreche, auch mit arabischen, "verstehen sie das im Grunde und stimmen sogar stillschweigend zu". Für diese sei es aber nicht angenehm, "öffentlich dazustehen und zu sagen: ‘Man muss die Hamas loswerden'". Einige arabische Länder unterstützten sogar eine israelische Bodenoffensive gegen Rafah im Süden von Gaza, so Netanjahu: "Sie verstehen, dass die Hamas Teil der iranischen Terrorachse ist, die sie ebenso bedroht wie uns."

Forderungen nach einem palästinensischen Staat wies Netanjahu zurück: Nach dem 7. Oktober wolle man "keinen palästinensischen Staat mehr sehen", weil das Hamas-Massaker "von einem faktischen palästinensischen Staat in Gaza aus begonnen wurde". Zudem wolle man keinen palästinensischen Staat, weil 85 Prozent der Palästinenser, die unter der Kontrolle der Palästinensischen Autonomiebehörde stünden, das Massaker der Hamas unterstützen. Das Problem sei nicht, dass die Palästinenser keinen Staat hätten, sondern dass die Juden einen hätten und die Palästinenser das nicht akzeptierten.

07.01 Uhr: Saudi-Arabiens König fordert Ende von "abscheulichen Verbrechen" im Gazastreifen

Saudi-Arabiens König Salman hat die internationale Gemeinschaft in seiner Botschaft zum muslimischen Fastenmonat Ramadan dazu aufgerufen, den "abscheulichen Verbrechen" im Gazastreifen ein Ende zu setzen. "Während wir in diesem Jahr den Beginn des Ramadan erleben, sind unsere Herzen voller Trauer über das anhaltende Leiden unserer palästinensischen Brüder, die einer unerbittlichen Aggression ausgesetzt sind", erklärte der König: "Wir rufen die internationale Gemeinschaft auf, ihrer Verantwortung gerecht zu werden, um diesen abscheulichen Verbrechen ein Ende zu setzen und die Einrichtung sicherer humanitärer Korridore und Hilfskorridore zu gewährleisten", fuhr der saudi-arabische König fort.

Die Vermittler USA, Ägypten und Katar hatten zuvor erfolglos versucht, vor dem Ramadan, der in mehreren muslimischen Ländern am Montag beginnt, eine Einigung über eine Feuerpause und eine Geiselfreilassung im Krieg zwischen Israel und der islamistischen Hamas herbeizuführen.

06.42 Uhr: Netanjahu - "Wir sind einem Sieg sehr nahe"

Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat Forderungen zurückgewiesen, die Offensive im Gazastreifen nicht auf Rafah auszudehnen. "Wir sind einem Sieg sehr nahe", sagte er in einem Interview mit "Bild", "Welt TV" und "Politico". "Sobald wir mit der Militäraktion gegen die verbliebenen Terroristenbataillone in Rafah beginnen, ist es eine Frage von Wochen, bis die intensive Phase der Kämpfe“ abgeschlossen sei, sagte Netanjahu. Konkret sprach er von vier bis sechs Wochen.

"Wir haben drei Viertel der Hamas-Bataillone vernichtet", so der israelische Regierungschef. Nun aufzugeben, sei absurd."„Es ist, als würde man ein Viertel des IS in Mossul übrig lassen", sagte Netanjahu. Die Hamas würde sich "neu aufstellen und von Neuem anfangen". Die Mehrheit der Israelis verstehe das: "Wenn wir das jetzt nicht tun, dann werden wir eine Wiederholung des Massakers vom 7. Oktober haben – und das ist schlecht für Israelis, schlecht für Palästinenser und schlecht für den Frieden im Nahen Osten."

03.44 Uhr: Proteste gegen Gaza-Krieg in der Nähe der Oscar-Gala

Proteste gegen den Gaza-Krieg haben nahe dem Veranstaltungsort der diesjährigen Oscar-Verleihung für Beeinträchtigungen im Straßenverkehr geführt. Rund um die Umgebung des Dolby Theatre in Los Angeles, in dem die Gala stattfinden sollte, gab es hier und da Kundgebungen. Die Polizei von Los Angeles hatte bereits mit Demonstrationen gerechnet und verstärkte ihre ohnehin massive Präsenz noch einmal. Das Dolby Theatre war weiträumig abgesperrt.Angesichts schwerer geopolitischer Krisen und dem Wahljahr in den USA erwarten Beobachter, dass die 96. Oscar-Gala um das Reizthema Politik kaum herumkommen dürfte. Etliche Teilnehmer setzten vor diesem Hintergrund denn auch modisch ein Zeichen: Billie Eilish und Finneas, die für den "Barbie"-Song "What Was I Made For?" in der Sparte bester Song nominiert sind, trugen rote Anstecker für eine Waffenruhe im Gazastreifen.