Nahost-Ticker: Israel startet Einsatz im Al-Schifa-Krankenhaus

08.16 Uhr: Hamas-Behörde - Tote und Verletzte bei Militäraktion im Al-Schifa-Krankenhaus

Die radikal-islamische Hamas hat dem israelischen Militär vorgeworfen, es habe das Al-Schifa-Krankenhaus beschossen, ohne sich um Patienten, medizinisches Personal oder dort Schutz suchende Flüchtlinge zu kümmern. Nach Angaben der von der Hams geführten Gesundheitsbehörde im Gazastreifen ist in der Klinik ein Feuer ausgebrochen.

Die Gesundheitsbehörde teilte mit, am Eingang des Komplexes brenne es. Geflüchtete Frauen und Kinder seien wegen der Rauchentwicklung erstickt. Menschen seien in Operationsräumen und der Notaufnahme eingeschlossen. Die Kommunikation mit dem Krankenhaus sei abgerissen. "Es gibt Opfer, darunter Tote und Verletzte, und es ist unmöglich, jemanden zu retten, weil das Feuer so heftig ist", heißt es in der Mitteilung der Behörde. Jeder, der sich den Fenstern nähere, werde ins Visier genommen.

07.15 Uhr: Diakonie Katastrophenhilfe - Abwurf von Hilfsgütern wenig effizient

Der Direktor der Diakonie Katastrophenhilfe, Martin Keßler, hat sich kritisch zum Abwurf von Hilfsgütern über dem Gaza-Streifen geäußert. Es sei wenig effizient, wenn die "Dinge ungeordnet irgendwo hinfallen", sagte Keßler im Deutschlandfunk. Ziele müsse eine Öffnung der Grenzübergänge sein, so dass täglich rund 500 Lastwagen pro Tag über Land in das Gebiet gelangen, wie es vor dem Hamas-Überfall am 7. Oktober vergangenen Jahres der Fall war. Derzeit seien es rund 270 Lkw-Lieferungen täglich. Im Gaza-Streifen herrsche "das blanke Chaos", sagte Keßler. Ohne eine Feuerpause, ohne eine "halbwegs sortierte Situation" sei es extrem schwierig, die Menschen zu versorgen.

05.14 Uhr: Israels Armee startet erneuten Einsatz im Al-Schifa-Krankenhaus in Gaza-Stadt

Die israelische Armee ist nach eigenen Angaben erneut im Bereich des Schifa-Krankenhauses im umkämpften Gazastreifen im Einsatz. Man führe derzeit einen "präzisen" Einsatz auf dem Gelände des größten Krankenhauses im Gazastreifen durch, teilte die Armee mit. Dabei sei es zu Schießereien mit palästinensischen Kämpfern gekommen. Auf israelische Soldaten sei bei Betreten des Geländes geschossen worden, teilt das Militär mit. Sie hätten entsprechend reagiert.

Nachrichtendienstliche Informationen deuteten darauf hin, dass die Klinik in der Stadt Gaza von ranghohen Mitgliedern der islamistischen Hamas zur Durchführung terroristischer Aktivitäten genutzt werde, hieß es. Die eigenen Truppen seien zuvor angewiesen worden, "vorsichtig" vorzugehen und Maßnahmen zu treffen, Schäden an Patienten, Zivilisten, medizinischem Personal und medizinischer Ausrüstung zu vermeiden. Man wisse, dass sich die Hamas in dem Krankenhaus neu gruppiert habe und es dazu nutze, um Angriffe gegen Israel zu befehligen, sagte der israelische Armeesprecher Daniel Hagari.

04.32 Uhr: Israel erklärt weitere Geisel für tot

Mehr als fünf Monate nach dem Großangriff der radikalislamischen Hamas auf Israel ist ein weiterer israelischer Soldat für tot erklärt worden. Der 22-jährige Daniel Perez sei am 7. Oktober getötet und in den Gazastreifen verschleppt worden, teilte das israelische Militär mit. "Seine Leiche befindet sich in den Händen einer Terrororganisation", hieß es in der Erklärung. Damit ist die Zahl der für tot erklärten israelischen Geiseln, deren Leichen sich in den Händen der Hamas befinden, auf 33 gestiegen, darunter acht Soldaten. Erst am Mittwoch hatte Israel den 19-jährigen Soldaten Itay Chen für tot erklärt. Der Deutsch-Israeli war demnach ebenfalls bereits am 7. Oktober getötet worden.

00.43 Uhr: Biden fordert mehr Hilfe für Gaza

US-Präsident Joe Biden fordert erneut eine Aufstockung der humanitären Hilfe für die Menschen im Gazastreifen. Zudem dringt er auf eine Verständigung über eine Feuerpause. Bei einem Termin mit Irlands Regierungschef Leo Varadkar anlässlich des irischen Feiertags St. Patrick’s Day im Weißen Haus sagte Biden am Sonntag, die beiden seien sich einig, dass die humanitäre Hilfe im Gazastreifen dringend aufgestockt und ein Abkommen über eine Feuerpause, das die Freilassung der Geiseln ermögliche, erreicht werden müsse. Man müsse außerdem vorankommen mit einer Zweistaatenlösung, die der "einzige Weg" zu dauerhaftem Frieden und Sicherheit sei.

00.37 Uhr: Israelische Delegation reist zu Verhandlungen nach Katar

Israel startet einen neuen Anlauf zu Verhandlungen über eine vorläufige Waffenruhe und Freilassung der Geiseln im Gaza-Krieg. Das israelische Sicherheitskabinett habe am späten Sonntagabend die Abreise einer Delegation nach Katar genehmigt, berichtete die israelische Nachrichtenseite "Ynet". Es wird erwartet, dass Israels Verhandler unter Leitung des Chefs des Auslandsgeheimdienstes Mossad, David Barnea, am Montag nach Doha aufbrechen. Dort bemühen sich die Vermittler Katar, Ägypten und die USA, die zuletzt ins Stocken geratenen Gespräche über eine vorläufige Waffenruhe und einen Austausch von israelischen Geiseln gegen palästinensische Häftlinge voranzubringen.