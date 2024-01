Nahost-Ticker: Verhandlungen zwischen Israel und Hamas stocken

06.43 Uhr: Israel untersucht Angriff auf UN-Einrichtung

Israels Armee teilte auf Anfrage mit, sie schließe derzeit aus, dass der Vorfall auf einen israelischen Luft- oder Artillerieangriff zurückzuführen sei. Eine Untersuchung laufe. Die Armee prüft demnach auch, ob es sich um einen Beschuss der Hamas handeln könnte. Augenzeugen sagten der Deutschen Presse-Agentur, der Brand sei durch israelische Bombardierungen verursacht worden.

Bei dem Brand in einem UN-Flüchtlingslager in Chan Junis kamen nach Angaben der Vereinten Nationen neun Menschen ums Leben, 75 wurden verletzt. Die Einrichtung, in der rund 800 Vertriebene Schutz gesucht hätten, sei bei Kämpfen von zwei Panzergeschossen getroffen worden, teilte der Gaza-Direktor des Hilfswerks, Thomas White, am Mittwoch mit.

Die US-Regierung äußerte sich in einer Mitteilung "sehr besorgt" über den Beschuss. "Wir kennen zwar noch nicht alle Einzelheiten des Geschehens und werden weiterhin nach weiteren Informationen über die heutigen Vorfälle suchen, aber der Verlust jedes unschuldigen Lebens ist eine Tragödie", sagte die Sprecherin des Nationalen Sicherheitsrats, Adrienne Watson. White schrieb nicht, wer die Einrichtung seiner Einschätzung nach angegriffen hatte.

Auch in der Nacht dauerten die Kämpfe an. Ein Schwerpunkt ist weiter die Stadt Chan Junis.

05.35 Uhr: Israelische Frauen fordern Freilassung der Geiseln

Tausende Frauen forderten bei Demonstrationen in Israel eine rasche Vereinbarung zur Freilassung der Geiseln. Die Veranstalterinnen hatten einen landesweiten "Tag des Zorns" ausgerufen. Die Demonstrantinnen blockierten in Tel Aviv, Haifa, Jerusalem und anderen Städten Straßen und Kreuzungen. "Genug mit dem Blutvergießen, wir wollen einen Deal auf dem Tisch", stand auf einem Schild der Demonstrantinnen.

05.26 Uhr: Bericht: Wohl kein neuer Deal um Geisel-Freilassung in Sicht

Mehrere Medien berichteten zuletzt über Hoffnungen auf einen weiteren Deal zur Freilassung von Geiseln im Gegenzug für palästinensische Häftlinge und eine längere Feuerpause. Ein israelischer Repräsentant sagte laut der Nachrichtenseite "ynet" jedoch, die Kluft zwischen den Verhandlungspositionen Israels und der islamistischen Hamas sei noch sehr groß. "Man darf niemandem Illusionen machen, es wird noch sehr lange dauern", sagte er. Die Hamas habe am Mittwoch ein Angebot Israels für einen neuen Geiseldeal abgelehnt, berichtete der israelische Sender Kan.

02.53 Uhr: Demokratische US-Senatoren bekräftigen Unterstützung der Zweistaatenlösung

Neunundvierzig von einundfünfzig demokratischen Senatoren im US-Senat haben in einem Gesetzesänderungsantrag ihre Unterstützung für eine Verhandlungslösung und eine Zweistaatenlösung für den Nahost-Konflikt bekräftigt. "Die Zukunft Israels und Palästinas wird davon abhängen, ob es Hoffnung gibt oder nicht. Und die Zweistaatenlösung muss diese Hoffnung sein", sagte Senator Brian Schatz, der den Antrag einbrachte, auf einer Pressekonferenz. Demnach sollen ein israelischer und ein palästinensischer Staat Seite an Seite existieren. Damit werde das Überleben Israels als jüdischer und demokratischer Staat gesichert. Gleichzeitig würden die legitimen Bestrebungen der Palästinenser nach einem eigenen Staat erfüllt. Der Änderungsantrag der demokratischen Senatoren ist als Zusatz zu einem Gesetzeswurf gedacht, der neue Militärhilfen für die Ukraine, Israel und Taiwan liefern soll.

01.41 Uhr: Netanjahu erzürnt Katar mit Äußerungen über Vermittlerrolle in Gazakrieg

Der israelische Regierungschef Benjamin Netanjahu hat mit kritischen Äußerungen zur Vermittlerrolle Katars im Gazakrieg den Unmut des Emirats auf sich gezogen. Das katarische Außenministerium zeigte sich im Kurzbotschaftendienst X, früher Twitter, "bestürzt" über die Netanjahu von Medien zugeschriebenen Aussagen. "Sollten diese Äußerungen wirklich echt sein, dann sind sie verantwortungslos und schädlich für die Bemühungen, unschuldige Leben zu retten."

Der israelische Sender 12 hatte zuvor über Äußerungen Netanjahus bei einem Treffen mit Angehörigen der Geiseln in Gewalt der Hamas berichtet. Der Regierungschef sagte dabei laut Tonaufzeichnung, er "danke" Katar nicht für dessen Vermittlerrolle, denn das Emirat sei "noch problematischer" als die Vereinten Nationen oder das Rote Kreuz. "Ich mache mir überhaupt keine Illusionen." Katar habe die Möglichkeit, Druck auf die islamistische Palästinenserorganisation Hamas auszuüben, sagte Netanjahu demnach. "Und warum? Weil es sie finanziert."