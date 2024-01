Nahost-Ticker: Israels Präsident übt Kritik an IGH-Urteil

12.11 Uhr: Konferenz zu jüdischer Wiederbesiedlung Gazas auch in Israel in der Kritik

Eine Jerusalemer Konferenz zur Wiedererrichtung jüdischer Siedlungen im Gazastreifen sorgt auch in Israel für Kritik. Die Teilnehmer der Konferenz verschärften die Spaltungen der Gesellschaft, sagte der Minister im Kriegskabinett und frühere Generalstabschef Gadi Eisenkot. Die Teilnehmer hätten "nichts aus den Ereignissen des letzten Jahres gelernt" und nicht verstanden, wie wichtig es sei, an einem nationalen Konsens und der Solidarität in der israelischen Gesellschaft zu arbeiten.

Oppositionsführer Jair Lapid bezeichnete die Konferenz laut der Zeitung "Haaretz" als "Schande für Netanjahu und die Partei, die einst im Zentrum des nationalen Lagers stand". Mit der Veranstaltung habe die Regierung "einen neuen Tiefpunkt erreicht". Lapid warnte vor einem internationalen Schaden für Israel. Berichten der Zeitung "Times of Israel" zufolge versprachen bei der Konferenz 12 Minister und 15 Abgeordnete der Koalition, sich nach Ende des Krieges für einen Wiederaufbau jüdischer Siedlungen im Gazastreifen und eine Abwanderung der palästinensischen Bevölkerung einzusetzen.

11.22 Uhr: Israels Präsident kritisiert IGH-Urteil als "Blutlüge"

Der israelische Präsident Isaac Herzog hat den Internationalen Gerichtshof (IGH) in Den Haag angegriffen. Allein, dass das höchste UN-Gericht seine Anhörung zur Völkermord-Anklage Südafrikas gegen Israel am Vorabend des Internationalen Holocaust-Gedenktages durchführe, sei "eine Blutlüge, die die Werte untergräbt, auf denen dieser Gerichtshof aufgebaut wurde", sagte er bei einer Veranstaltung in Jerusalem am Sonntagabend. "Blutlüge", auch Ritualmordvorwurf oder -legende genannt, ist ein historischer Begriff, der sich auf falsche Beschuldigungen gegen Juden bezieht, die teils antisemitische Gewalt auslösten.

Den Krieg Israels im Gazastreifen bezeichnete Herzog als "eine außergewöhnlich gerechte Kampagne" eines "demokratischen, moralischen und verantwortungsbewussten Staates Israel" für die Rückkehr israelischer Geiseln aus dem Gazastreifen und die Wiederherstellung der Sicherheit Israels. Angesichts der Hamas, die Israel "nicht nur vom Angesicht der Erde tilgen wollte, sondern tatsächlich ein brutales Massaker anzettelte, um es zu vernichten", setze Israel im Einklang mit dem Völkerrecht sein uneingeschränktes Recht auf Selbstverteidigung um, so Herzog.

10.52 Uhr: Israelischer Soldat bei mutmaßlichem Anschlag in Haifa verletzt

Bei einem mutmaßlichen Anschlag in der israelischen Hafenstadt Haifa ist ein Soldat schwer verletzt worden. Ein Autofahrer habe ihn nahe einer Marinebasis offenbar absichtlich mit dem Fahrzeug gerammt, berichteten israelische Medien. Die Polizei teilte mit, der Angreifer sei "ausgeschaltet" worden. Der Vorfall werde untersucht.

Vor zwei Wochen war bei einem ähnlichen Anschlag in Raanana in der Nähe von Tel Aviv eine ältere Frau getötet worden. Zahlreiche weitere Menschen wurden verletzt, als zwei palästinensische Tatverdächtige sie mit gestohlenen Autos rammten. Mehrere Menschen erlitten auch Stichverletzungen.

10.38 Uhr: Huthi wollen US-Kriegsschiff beschossen haben - Pentagon dementiert

Die jemenitischen Huthi-Rebellen hat nach eigenen Angaben ein US-Kriegsschiff beschossen. Die Miliz habe eine Rakete auf die "USS Lewis B. Puller" abgefeuert, sagte Huthi-Sprecher Jahja Sari, ohne Belege dafür anzuführen. Die Huthi würden ihre Angriffe fortsetzen, bis die "Aggression" gegen die Palästinenser im Gazastreifen gestoppt und deren Belagerung aufgehoben werde.

Ein Vertreter des US-Verteidigungsministerium sagte dagegen, es gebe keine Berichte über einen Angriff auf die "Lewis B. Puller". Allerdings hätten die Huthi auch schon früher Raketen abgefeuert, die irgendwo eingeschlagen seien, ohne ihr eigentliches Ziel zu erreichen.

10.21 Uhr: Bericht - UNRWA-Mitarbeiter an Entführung von Israelin beteiligt

Die "New York Times" hat bislang unbekannte Details zur mutmaßlichen Verwicklung von Mitarbeitern des UN-Hilfswerks für palästinensische Flüchtlinge in den Terrorangriff auf Israel am 7. Oktober berichtet. Ein UNRWA-Mitarbeiter sei an der Entführung einer Frau aus Israel beteiligt gewesen, ein anderer habe Munition ausgeteilt, ein dritter sei an einem Massaker in einem Kibbuz beteiligt gewesen, bei dem 97 Menschen starben, berichtete die Zeitung unter Verweis auf ein israelisches Dossier, das der US-Regierung vorliege.

Insgesamt enthalte das Dossier Anschuldigungen gegen zwölf UNRWA-Mitarbeiter. Mehr als die Hälfte von ihnen seien am 7. Oktober als Lehrer oder in anderen Funktionen an Schulen des UN-Hilfswerks tätig gewesen. Von den zwölf Beschuldigten seien zehn Mitglieder der Hamas. Die Vorwürfe gegen UNRWA-Mitarbeiter hatten weltweit für Empörung gesorgt. Nachdem Israel dem Hilfswerk entsprechende Informationen zukommen ließ, stellten zahlreiche westliche Staaten ihre Zahlungen an das Hilfswerk vorerst ein, darunter die USA, Deutschland, Großbritannien und Frankreich.

10.03 Uhr: Papst Franziskus warnt vor Ausweitung des Nahost-Konflikts

Papst Franziskus sieht die Welt am Abgrund eines Krieges. In einem Interview der italienischen Tageszeitung "La Stampa" sagte das Kirchenoberhaupt: "Wir merken es nicht, oder wir tun so, als ob wir es nicht sehen, dass wir am Rand des Abgrunds sind." Zum Nahost-Krieg führte Franziskus aus: "Der Konflikt ist dabei, sich auf dramatische Weise auszuweiten." Wenn die Zweistaatenlösung für Israel und Palästina nicht realisiert werde, bleibe der Friede fern.

Die militärische Eskalation im Nahen Osten könne dazu beitragen, "die Spannungen und die Gewalt zu verschlimmern, die jetzt schon weltweit zu sehen sind", so der Papst. Dennoch habe er derzeit etwas Hoffnung, weil es Geheimgespräche über einen Waffenstillstand gebe. In diesem Kontext bezeichnete Franziskus den Lateinischen Patriarchen von Jerusalem, Kardinal Pierbattista Pizzaballa, als Schlüsselfigur: "Er ist ein Großer, er macht das gut. Er bemüht sich entschlossen um eine Vermittlung."

09.50 Uhr: Scharfe Kritik an Aufrufen zur israelischen Wiederbesiedlung von Gaza

Aufrufe zu einer israelischen Wiederbesiedlung des Gazastreifens durch Minister der Regierung in Jerusalem sind von palästinensischer Seite scharf verurteilt worden. Das Außenministerium in Ramallah bezeichnete die "Konferenz des Sieges", bei der die Aufrufe erfolgten, als ein "Treffen kolonialistischer Terrororganisationen". Der rechtsextreme Polizeiminister Itamar Ben-Gvir hatte auf der Konferenz neben einer Rückkehr israelischer Siedler in den Küstenstreifen sowie ins nördliche Westjordanland auch gefordert, eine "Abwanderung (der Palästinenser) zu ermutigen". Nur dies könne ein weiteres Massaker wie am 7. Oktober verhindern.

Dieses Treffen enthülle erneut "das wahre Gesicht der rechten israelischen Regierungskoalition", hieß es in der Mitteilung des palästinensischen Außenministeriums. Die Regierung lehne Friedensvereinbarungen ab und beharre stattdessen auf "der Besatzung, Kolonialismus und dem Apartheid-Regime". Israels Präsident Netanjahu selbst hatte Pläne zur Wiederbesiedlung des Gazastreifens als unrealistisch bezeichnet.

09.24 Uhr: Auch Österreich stellt UNRWA-Finanzierungen ein

Nach anderen Staaten wie den USA und Deutschland setzt auch Österreich die Finanzierung des Hilfswerks der Vereinten Nationen für die Palästinenser im Gazastreifen (UNRWA) aus. Die Zahlungen würden in Abstimmung mit internationalen Partnern ausgesetzt, bis die Vorwürfe, dass Mitarbeiter der Organisation in den Hamas-Anschlag vom 7. Oktober auf Israel verwickelt waren, vollständig aufgeklärt sind, teilt das österreichische Außenministerium mit. "Wir fordern von UNRWA und den Vereinten Nationen eine umfassende, rasche und lückenlose Untersuchung der Vorwürfe", heißt es in einer Mitteilung des Ministeriums. Mögliche Beteiligte an dem Angriff müssten zur Rechenschaft gezogen werden.

08.34 Uhr: Israelisches Militär - Haben seit gestern Dutzende Bewaffnete getötet

Israelische Truppen haben in den vergangenen 24 Stunden nach Angaben des Militärs Dutzende bewaffnete Palästinenser im Gazastreifen getötet. Vier davon hätten in der Nähe des Al-Amal-Krankenhauses in Chan Junis einen Hinterhalt vorbereitet. Israel wirft der radikal-islamischen Hamas vor, sich unter anderem rund um Krankenhäuser zu verschanzen und Zivilisten als menschliche Schutzschilder zu missbrauchen. Die Hamas weist dies zurück.

07.32 Uhr: Iran lässt vier Männer wegen angeblicher Spionage für Israel hinrichten

Wegen angeblicher Spionage für Israel sind im Iran Behördenangaben zufolge vier zum Tode verurteilte Männer gehängt worden. Die Todesurteile wurden am frühen Montagmorgen vollstreckt, teilte die iranische Justizbehörde auf ihrer Webseite Misan Online mit. Demnach waren die Verurteilten im Juli 2022 wegen der Planung eines Bombenanschlags gegen ein Zentrum des iranischen Verteidigungsministeriums in Isfahan verhaftet worden. Im September 2023 wurden sie zum Tode verurteilt.

Der Justizbehörde zufolge waren die Männer vom israelischen Geheimdienst Mossad rekrutiert und zum "Training in militärischen Zentren" in afrikanische Länder geschickt worden. Bei den Schulungen sollen Vertreter des Mossad anwesend gewesen sein, hieß es weiter. Die erbitterten Feinde Israel und der Iran führen seit Jahren eine Art Schattenkrieg, bei dem sie sich gegenseitig Sabotageakte und Mordanschläge vorwerfen.

07.06 Uhr: Großbritannien verurteilt Angriff auf US-Soldaten

Nach dem tödlichen Angriff auf US-Soldaten in Jordanien hat der britische Außenminister David Cameron den Iran zur Deeskalation aufgefordert. "Wir verurteilen die Angriffe der mit dem Iran verbündeten Milizen auf die US-Streitkräfte auf das Schärfste. Wir drängen den Iran weiterhin, die Situation in der Region zu deeskalieren", schrieb Cameron in der Nacht auf der Plattform X.