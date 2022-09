Auf Konfrontation: Wie Bund und Länder gegeneinander arbeiten

Zu Beginn der Corona-Krise hatten sich die Ministerpräsidenten und Ministerpräsidentinnen und die Bundesregierung versprochen: Durch diese schwere Zeit kommen wir nur gemeinsam. Dieses Ziehen an einem Strang ließ mitunter nach, wurde wieder stärker.

Zweieinhalb Jahre später steckt Deutschland in einer noch viel schlimmeren Krise – und mit der viel beschworenen Einigkeit ist es vorbei. Die Länder setzen am Mittwoch ein Zeichen und treffen sich wegen der Corona-Erkrankung von Bundeskanzler Olaf Scholz demonstrativ unter sich. Sie haben Zeit und Raum, um den Druck auf die Bundesregierung zu erhöhen.

Vorwurf: Bundesregierung zu langsam und zu verschweigen

Angesichts steigender Energiepreise, hoher Inflation und des herannahenden Winters fordern die Bundesländer mehr Tempo bei der Umsetzung der Entlastungsmaßnahmen. Der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) ist ungeduldig: Die Entscheidungen der Bundesregierung dauerten zu lange, beklagt er. Damit steht er nicht allein. Auch der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, Hendrik Wüst (CDU), ärgert sich über das Vorgehen des Kanzleramts. Der Bund habe es versäumt, vorher mit den Ländern und Kommunen zu sprechen.

Das unabgestimmte Vorgehen der Bundesregierung im Vorfeld der Konferenz stört auch Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU). Im Interview mit dem BR sagte er, die Texte, die Berlin den Ländern übermittelt habe, seien "nichtssagend". Das ganze Konzept sei länderunfreundlich wie nie. Der Vorwurf daher unisono: die Bundesregierung habe in ihre Planungen die Länder zu wenig einbezogen.

SPD und Union – gemeinsam gegen die Ampel

Die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, Manuela Schwesig, war einmal stellvertretende SPD-Chefin und hatte in der Berliner SPD-Zentrale ziemlich viel zu sagen. Ihr Wort hat heute noch Gewicht. Jetzt aber deswegen, weil sie ein Bundesland regiert und sich mit ihren Kolleginnen und Kollegen in den anderen Bundesländern einig ist: So geht es nicht!

Noch in dieser Woche wolle sie genaue Pläne für einen Energiepreis-Deckel sehen, forderte Schwesig vor der Ministerpräsidentenkonferenz. Es geht ihr um Planbarkeit und Bezahlbarkeit. Was der in Berlin regierende SPD-Bundeskanzler von solchen Forderungen hält, scheint ihr dabei nicht wichtig zu sein. Schwesig kämpft für ihr Bundesland, nicht für ihre Partei.

Bundesregierung bekommt Druck von allen Seiten

Auf die Loyalität der SPD-geführten Länder kann sich Bundeskanzler Scholz also nicht verlassen. Schon gar nicht, wenn es um so viel Geld geht. Auch das Grün geführte Baden-Württemberg ist verstimmt. Ministerpräsident Winfried Kretschmann knüpft sein Ja zum dritten Entlastungspaket an eine deutliche Mehrfinanzierung seitens des Bundes. Und auch ihm geht das alles viel zu langsam in Berlin.