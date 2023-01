Kindermedikamente: So wollen die Kassen den Engpass überwinden

Die Krankenkassen haben beschlossen, die Festbeträge für bestimmte Medikamente ab 1. Februar für drei Monate komplett auszusetzen. Das teilte der Spitzenverband der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) mit. Zuvor hatte das ARD-Hauptstadtstudio darüber berichtet. Der Schritt soll den Engpässen bei Kindermedikamenten entgegenwirken. Der Beschluss bezieht sich auf insgesamt 180 Fertigarzneimittel, darunter Ibuprofen-Säfte, Paracetamol-Zäpfchen und Antibiotika-Suspensionen. Mit der Aussetzung "schaffen wir die Voraussetzungen, dass einer weiteren Verschärfung der angespannten Versorgungslage mit Kinder-Arzneimitteln kurzfristig entgegengewirkt werden kann", heißt es vonseiten der GKV.

Laut Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte ist der Festbetrag eines Arzneimittels der maximale Betrag, den die gesetzlichen Krankenkassen dafür bezahlen. "Ist sein Verkaufspreis höher als der Festbetrag, tragen Patienten in der Regel die Differenz zum Festbetrag entweder selbst oder erhalten ein anderes - therapeutisch gleichwertiges - Arzneimittel ohne Aufzahlung." Im Falle der Kindermedikamente müssen Eltern den Angaben zufolge aber keine Zusatzkosten befürchten, auch wenn den Kassen dafür nun höhere Kosten entstehen.

GKV: Aussetzung der Festbeträge keine langfristige Lösung

Der GKV-Verband betont jedoch, dass die Versicherten mit ihren Krankenkassenbeiträgen die höheren Medikamentenpreise bezahlen müssten. "Kurzfristig der Pharmaindustrie höhere Preise zu ermöglichen, stellt keine nachhaltige Lösung dar", gibt er zu bedenken. Der Gesetzgeber müsse gesetzliche Vorgaben schaffen, um die bestehenden Lieferprobleme bei der Arzneimittelversorgung strukturell anzugehen.

Das Vorgehen ist laut GKV mit dem Bundesgesundheitsministerium abgestimmt. "Damit verschaffen wir allen Beteiligten Zeit", heißt es vom Verband. Die Pharmaindustrie erhalte durch die Aussetzung drei Monate, um "die bestehenden Produktions- und Lieferprobleme in den Griff zu bekommen". Jedoch sei dies "kein Freifahrtschein für Gewinnmaximierung". Man werde "genau hinschauen", wie dies wirke.

Lauterbach hatte Neuregelung angekündigt

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hatte im Dezember angekündigt, dass die Krankenkassen bei fehlenden Kindermedikamenten vorübergehend mehr als den Festbetrag zahlen sollen. In einem Eckpunktepapier schlug er zudem vor, dass bei Verträgen zu wichtigen Medikamenten künftig nicht nur der billigste Anbieter weltweit zum Zuge kommt, sondern auch der günstigste Anbieter aus der Europäischen Union (EU). Daneben sollen für wichtige Medikamente Vorräte für mehrere Monate angelegt werden.

CDU- und CSU-Politiker fordern "Kinder-Gesundheits-Gipfel

Der hessische Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) und der Chef der Bundestags-CSU, Alexander Dobrindt, forderten indes vor wenigen Tagen einen "Gipfel" von Bund, Ländern und Pharmaindustrie. "Es kann nicht sein, dass in Deutschland Kinder nicht die Möglichkeit haben, an Hustensaft und andere Medikamente zu gelangen", sagte Rhein am Sonntag auf der CSU-Landesgruppenklausur im oberbayerischen Kloster Seeon. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) müsse deshalb einen "Kinder-Gesundheits-Gipfel", einberufen, um die Situation in den Griff zu bekommen. Dobrindt sagte: "Kinder statt Cannabis" - das sei der Auftrag für den Gesundheitsminister, darum müsse sich Lauterbach nun kümmern.

Mit Informationen von dpa und AFP.