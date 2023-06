Kind stirbt bei Brand in Flüchtlingsunterkunft in Thüringen

Bei einem Brand in einer Flüchtlingsunterkunft im thüringischen Apolda ist vermutlich ein Neunjähriger aus der Ukraine ums Leben gekommen. Nach Angaben eines Polizeisprechers gilt der Junge als vermisst. Feuerwehrleute fanden nach Abschluss der Löscharbeiten im Wohnbereich der umgebauten ehemaligen Schule eine Leiche.

250 Menschen evakuiert, zehn Verletzte

Das Feuer war am frühen Sonntagmorgen gegen 05.00 Uhr gemeldet worden. Die Rettungskräfte brachten nach Polizeiangaben etwa 250 Menschen aus dem Gebäudekomplex in Sicherheit. Zehn Betroffene wurden zur medizinischen Versorgung in Krankenhäuser gebracht.

Kriminalpolizei ermittelt

Ob es sich bei der aufgefundenen Leiche tatsächlich um den vermissten Jungen handelt, muss eine gerichtsmedizinische Untersuchung noch bestätigen. Thüringens Innenminister Georg Maier (SPD) bestätigte aber bereits ein totes Kind und sprach dessen Eltern und Familie sein Beileid aus. "Die Brandursache muss nun schnell geklärt werden. Die Kriminalpolizei ermittelt mit Hochdruck", erklärte der Minister in Erfurt. Er dankte zudem allen Rettungskräften. Auch Bundesinnenministerin Faeser (SPD) drückte den Betroffenen auf Twitter ihr Mitgefühl aus.