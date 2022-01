Keine Quarantäne für Geboosterte: Die neuen Corona-Beschlüsse

2G plus für Gaststätten

Die Zugangsregeln für Restaurants, Cafés und Kneipen werden hingegen verschärft. Bundesregierung und Länderregierungschefs einigten sich am Freitag darauf, dass künftig bundesweit und unabhängig von den Infektionszahlen eine 2G-plus-Regel gelten soll.

Nach der 2G-plus-Regel haben Zugang zu Gaststätten:

Geimpfte und Genesene , die zusätzlich einen tagesaktuellen negativen Testnachweis haben

, die zusätzlich einen tagesaktuellen negativen haben Personen mit Auffrischungsimpfung (Booster). Diese brauchen keinen zusätzlichen Test. Der Booster-Nachweis soll ab dem Tag der Auffrischungsimpfung gültig sein.

Nicht alle Bundesländer wollen diese Regelung umsetzen. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat sich bereits kritisch dazu geäußert. Clubs und Diskotheken bleiben bis auf Weiteres geschlossen.

Kontaktbeschränkungen bleiben

Bund und Länder bekräftigten zudem die geltenden Kontaktbeschränkungen und verschärften diese nicht. Das heißt:

Bei privaten Zusammenkünften von Geimpften und Genesenen sind maximal zehn Personen erlaubt.

erlaubt. Für nicht Geimpfte und nicht Genesene Menschen gilt weiter, dass sich lediglich die Angehörigen des eigenen Haushalts sowie höchstens zwei Personen eines weiteren Haushaltes treffen dürfen. Kinder bis zur Vollendung des 14 Lebensjahres sind jeweils ausgenommen.

Die Politiker weisen zudem auf die bestehende Verpflichtung zum Homeoffice hin. Arbeitgeber und Beschäftigte sind aufgerufen, das Homeoffice in den nächsten Wochen verstärkt zu nutzen.

Kinos, Theater und kulturelle Veranstaltungen sind weiterhin bundesweit nur nach der 2G-Regel zugänglich, also für Geimpfte und Genesene. In Bayern gilt hier bereits das strengere 2G plus.

Die Umsetzung der Bund-Länder-Beschlüsse erfolgt in den einzelnen Bundesländern. Ein konkretes Datum, ab wann die Regeln gelten, wurde nicht genannt.

Allgemeine Impfpflicht wird vorbereitet

Nach Angaben von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) haben sich alle 16 Bundesländer für die Einführung einer allgemeinen Impfpflicht ausgesprochen. Jetzt sollen die notwendigen Vorkehrungen dafür getroffen werden. Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) nannte als Zeitpunkt Anfang Februar.