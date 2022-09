Kalifornien: Extreme Hitzewelle und vier Tote bei Waldbränden

Bisher heftigste September Hitzewelle

Die Hitzewelle sei die bislang heißeste und längste, die der Westen der USA im Monat September je erlebt habe, sagte Newsom. Jeder müsse nun einen Teil dazu beitragen, un Strom sparen, denn die Hitze werde noch mehrere Tage anhalten.

Einen neuen Hitzerekord meldete am Dienstag die nordkalifornische Hauptstadt Sacramento. Dort ist das Thermometer in diesem Sommer mehr als 41 Mal auf mindestens 38 Grad Celsius geklettert. Eventuell könnte sogar der Hitzerekord aus dem 1925 mit 46 Grad Celsius übertroffen werden.

Hitzerekorde auch in den Nevada und Utah

Auch die benachbarten Bundesstaaten melden Höchsttemperaturen. In Reno in Nevada wurden 39 Grad gemessen, in Salt Lake City im Bundesstaat Utah waren es 40,5 Grad - das ist gut 20 Grad über dem Normalwert und der heißeste Tag, seit man 1874 mit der Aufzeichnung begonnen hat.

In vielen Städten und Kommunen wurden Turn- und Gemeindehallen zu Kühl-Zentren umfunktioniert. Sie sollen Menschen, die obdachlos sind oder keine Klimaanlage zuhause haben, Schutz vor der Hitze bieten.