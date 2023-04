Toter und Verletzte bei Anschlag in Tel Aviv

Bei einem Anschlag in der israelischen Küstenstadt Tel Aviv sind am Freitagabend nach Angaben von Sanitätern ein Italiener getötet und sieben weitere Touristen verletzt worden. Nach Polizeiangaben rammte der Attentäter nahe der Strandpromenade eine Gruppe von Menschen mit seinem Auto. Das Fahrzeug habe sich überschlagen. Ein Polizist habe bemerkt, dass der Fahrer versuchte, eine Waffe zu ziehen. Daraufhin habe er ihn erschossen.

Die Nachrichtenseite ynet berichtete, der Täter sei ein israelischer Araber. Im Stadtzentrum waren nach dem Vorfall Sirenen von Krankenwagen zu hören. Das italienische Außenministerium schrieb bei Twitter: "Entsetzen und tiefe Bestürzung über den feigen Anschlag in Tel Aviv."

In einer Mitteilung der Regierung nur wenige Minuten nach den Vorfällen hieß es, Ministerpräsident Benjamin Netanjahu habe die Reserve der Grenzpolizei mobilisiert und das Militär angewiesen, zusätzliche Kräfte bereit zu stellen. Dabei seien, "alle Reserveeinheiten der Grenzpolizei" zu mobilisieren. Die Polizei in Tel Aviv sprach von einem" Terroranschlag auf Zivilisten".

USA verurteilen Attacken auf Zivilisten

Die USA verurteilten die Attacken "auf unschuldige Zivilisten". Das Außenministerium in Washington hob Israels Recht auf Selbstverteidigung hervor. "Die Vereinigten Staaten stehen an der Seite der israelischen Regierung und des israelischen Volkes", erklärte Ministeriumssprecher Vedant Patel.

Raketen aus dem Libanon

Israel hatte in der Nacht auf Freitag Ziele im Libanon und im Gazastreifen angegriffen. Die israelische Armee gab am Freitagmorgen bekannt, dass sie Angriffe im Libanon ausführe. Zuvor hatte sie bereits Luftangriffe auf den Gazastreifen gemeldet.

Am Donnerstag waren dutzende Raketen aus dem Libanon in Richtung Israel abgefeuert worden. Regierungschef Netanjahu kündigte daraufhin Vergeltung an. Die im Südlibanon stationierte UN-Friedensmission Unifil rief beide Seiten zur Deeskalation auf.

Explosionen im Südlibanon und Gazastreifen

In der südlibanesischen Region Tyros waren am frühen Freitagmorgen mindestens drei Explosionen zu hören, wie Journalisten der Nachrichtenagentur AFP berichteten. Die Angriffe ereigneten sich demnach in der Nähe eines palästinensischen Flüchtlingslagers, eine Rakete schlug in das Haus eines Bauern ein.

Ein pro-iranischer Sender berichtete, dass drei Gebiete im Südlibanon getroffen wurden. Die Explosionen am Freitagmorgen lösten laut einem Bericht der Nachrichtenagentur dpa bei den Anwohnern Panik aus. Informationen über mögliche Opfer gibt es bislang nicht.