"Mehrere Granaten": Israel reagiert auf Beschuss aus Libanon

Sirenen in mehreren Orten im israelischen Grenzgebiet - am Donnerstag ist erstmals wieder der Norden des Landes beschossen worden. Der Flugkörper sei in der Luft vom israelischen Raketenabwehrsystem abgefangen worden, teilte das Militär mit.

Medienberichten zufolge dauerte der Beschuss am Nachmittag an. Demnach wurden mehrere Dutzend Raketen Richtung Israel geschossen. Eine Bestätigung dafür gab es zunächst nicht. Anwohner wurden aufgefordert, Schutz zu suchen. Israel hat nach libanesischen Angaben mit Gegenangriffen auf den Raketenbeschuss reagiert.

"Mehrere Raketen" auf Israel: Mindestens ein Mann verletzt

Die israelische Armee habe "mehrere Granaten von ihren Stellungen an der Grenze" auf den Südlibanon abgefeuert, teilte die libanesische Nachrichtenagentur ANI mit. Zuvor seien von dort aus "mehrere Raketen" vom Typ Katjuscha auf Israel abgefeuert worden.

Dem israelischen Rettungsdienst Magen David Adom zufolge wurde mindestens ein Mann leicht verletzt. Ministerpräsident Benjamin Netanjahu berief für den Abend ein Treffen des Sicherheitskabinetts ein. Verteidigungsminister Joav Galant kündigte ein Treffen mit hochrangigen Beamten an.

Offiziell im Kriegszustand: Von wem ging der Beschuss aus dem Libanon aus?

Unklar war zunächst, welche Gruppierung hinter dem Angriff auf Israel steht. Zuletzt war es vor zwei Jahren zu Raketenbeschuss aus dem Libanon gekommen. Damals gingen Medienberichten zufolge die Angriffe von Palästinensern aus. Israel und der Libanon befinden sich offiziell im Kriegszustand. An der Grenze kommt es immer wieder zu Spannungen. Vor allem die eng mit dem Iran verbündete libanesische Schiitenmiliz Hisbollah sieht in Israel einen Erzfeind.

Die Hisbollah hat auch enge Verbindung mit der im Gazastreifen herrschenden Hamas. Nach gewaltsamen Zusammenstößen auf dem Tempelberg in Jerusalem hatte die Hisbollah im Libanon palästinensischen Gruppen bei "Maßnahmen gegen Israel" zuvor ihre uneingeschränkte Unterstützung zugesichert. Die Hisbollah verurteile "nachdrücklich den Angriff" auf die Al-Aksa-Moschee und bekunde ihre "volle Solidarität mit dem palästinensischen Volk und den Widerstandsgruppen", erklärte die pro-iranische Miliz. Sie verspreche, ihnen "bei allen Maßnahmen" zum Schutz der Gläubigen "zur Seite zu stehen".

Eskalation im Nahostkonflikt? Sorge nach Zusammenstößen in Al-Aksa-Moschee

Nach den Zusammenstößen zwischen der israelischen Polizei und Palästinensern in der Al-Aksa-Moschee war es zu Beschuss aus dem Gazastreifen in Richtung Israel gekommen. Aus dem Küstenstreifen feuerten Palästinenser mehrere Raketen auf israelisches Gebiet. Sieben Raketen seien in der Luft explodiert, teilte die Armee mit. Fünf davon seien auf israelisches Gebiet gerichtet gewesen, zwei aufs Mittelmeer. Die Entwicklungen hatten international die Sorge vor einer erneuten Eskalation im Nahostkonflikt wachsen lassen.

Mit Informationen von dpa und afp