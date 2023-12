Milliardenauftrag: Airbus in Donauwörth baut 62 Hubschrauber

Die Bundeswehr kauft bei Airbus Helicopters 62 sogenannte leichte Kampfhubschrauber vom Typ H145M. Nachdem am Mittwoch der Haushaltsausschuss des Bundestags dem Auftrag zugestimmt hatte, gaben am Donnerstag sowohl Airbus als auch das Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr den Großauftrag bekannt. Das Airbus-Werk in Donauwörth mit rund 7.000 Beschäftigten ist der größte Arbeitgeber im Landkreis Donau-Ries - und wird es mit diesem Auftrag wohl auch vorerst bleiben.

Bundeswehr kauft vielleicht noch mehr Hubschrauber

Neben den 62 Hubschraubern gibt es die Option auf 20 weitere. Der erste H145M soll schon im kommenden Jahr, der letzte 2028 ausgeliefert werden. Der Kauf wird aus dem Sondervermögen der Bundeswehr bezahlt. Laut dem SPD-Bundestagsabgeordneten und Militärpolitiker Christoph Schmid aus dem Landkreis Donau-Ries zahlt die Bundeswehr mehr als 2,5 Milliarden Euro für die Hubschrauber.

Demonstration von 2.000 Airbus-Mitarbeitenden

Erst vor einem Monat hatten auf Initiative von IG Metall und dem Airbus-Betriebsrat 2.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf dem Werksgelände demonstriert. Die Kritik: Aus dem Sondervermögen der Bundeswehr sei bei Airbus noch nichts angekommen, stattdessen würde in den USA Ausrüstung eingekauft. Auch der Deutschland-Chef von Airbus-Helicopters, Stefan Thomé, hatte auf der Kundgebung gesprochen.

Der Bundestagsabgeordnete Christoph Schmid (SPD) sagte dem BR jetzt, er habe die Kundgebung "irritierend" gefunden. Schließlich sei man zum Zeitpunkt der Kundgebung schon lange in den Verhandlungen über den Kauf von Hubschraubern gewesen.

Hubschrauber ist vielseitig einsetzbar

Der H145M ist ein sogenannter Multirollen-Hubschrauber. Er kann sowohl zum Truppentransport eingesetzt werden als auch Spezialkräfte aus der Luft abseilen. Auch für Rettungsmissionen lasse er sich schnell umbauen. Das dauere je nach Anforderung "nur wenige Minuten", erklärte ein Airbus-Sprecher dem BR. Als Militärhubschrauber lässt sich der H145M auch mit Waffen ausrüsten, ist aber kein spezialisierter Kampfhubschrauber. In Donauwörth produziert Airbus pro Jahr ungefähr 120 bis 130 Hubschrauber.