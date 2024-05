Hilfe bei Wahlentscheidung: Wahl-O-Mat zur Europawahl gestartet

Wer noch nicht weiß, wie er bei der Europawahl wählen soll, kann sich ab sofort mithilfe des Wahl-O-Mats informieren. Das Tool ist seit Dienstagvormittag über die entsprechende Website (externer Link) abrufbar.

Das von der Bundeszentrale für politische Bildung organisierte Online-Angebot soll bis zum Wahltermin am 9. Juni als Hilfe für die Wahlentscheidung dienen. Nutzerinnen und Nutzer können anhand von 38 Thesen aus verschiedenen Themenbereichen die eigenen Positionen mit denen Parteien abgleichen.

"Wahl-O-Mat zum Aufkleben": Auch analoge Version startet

Auch die analoge Version, der "Wahl-O-Mat zum Aufkleben", soll von Dienstag an vier Wochen lang im Besucherzentrum des Europäischen Parlaments am Pariser Platz in Berlin zu sehen sein. Dabei bringen Nutzer und Nutzerinnen kleine Aufkleber an, um ihre Zustimmung oder Ablehnung zu einer These zu zeigen. Am Ende erhalten sie ein ausgedrucktes Wahl-O-Mat-Ergebnis.

Bei der Europawahl am 9. Juni treten in Deutschland 35 Parteien und sonstige Gruppierungen an. Neben den im Bundestag vertretenen Parteien können sich auch viele kleinere Vereinigungen Hoffnung auf einen Einzug in das Europaparlament machen.

Wahl-O-Mat löst auch Kritik aus

Immer wieder kommt auch Kritik an dem Angebot auf – etwa im Hinblick auf Auswahl und Beantwortung der Thesen und Fragen. Den Verantwortlichen zufolge sei der Wahl-O-Mat ein Ausgangspunkt, er ersetze jedoch nicht die genauere, politische Auseinandersetzung mit einem Thema. Denn Parteien könnten zum Beispiel ihre im Wahl-O-Mat aufgeführten Positionen nach der Wahl ändern.

Mit Informationen von AFP