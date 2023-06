Heizungsgesetz vorerst wieder nicht auf Bundestags-Tagesordnung

Das umstrittene Gesetz zum Austausch alter Öl- und Gasheizungen kommt in dieser Woche wohl nicht mehr zur ersten Lesung in den Bundestag. Die Parlamentarischen Geschäftsführer der Ampel-Fraktionen nahmen das Gesetz vorerst nicht auf die Tagesordnung der Bundestagssitzung in dieser Woche.

Verabschiedung vor Sommerpause immer unwahrscheinlicher

Über das Heizungsgesetz debattiert die Koalition seit Monaten. Das Bundeskabinett hatte den Entwurf von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) im April gebilligt. Wenn das Vorhaben in dieser Woche nicht mehr beraten wird, wird die von SPD und Grünen angestrebte Verabschiedung des Gesetzes noch vor der parlamentarischen Sommerpause ab dem 7. Juli immer schwieriger.

Allerdings könnte der Gesetzentwurf wohl immer noch zur Beratung nachgereicht werden. Nach Informationen des Nachrichtenmagazins "Der Spiegel" bemühen sich die Fraktionschefs weiter darum, dies zu ermöglichen.

Details des Heizungsgesetzes noch umstritten

Mit dem Heizungsgesetz will die Bundesregierung für mehr Klimaschutz beim Heizen sorgen. Ab 2024 soll möglichst jede neu eingebaute Heizung zu mindestens 65 Prozent mit Öko-Energie betrieben werden. Es müssen aber keine funktionierenden Heizungen ausgetauscht werden, außerdem dürfen kaputte Heizungen repariert werden.

Der Umstieg soll durch eine staatliche Förderung sozial abgefedert werden. Auch Übergangsfristen und Härtefallregelungen sind vorgesehen. Die Details sind jedoch auch in der Koalition hoch umstritten. Zuletzt hieß es, die FDP sperre sich weiter gegen die erste Lesung des Gesetzes.

Habeck schlägt Anpassungen im Gesetz vor

Zuletzt hatte Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) noch mehrere Anpassungen vorgeschlagen. So könne die Pflicht zum Einbau einer klimaschonenden Heizung 2024 zunächst für Neubauten gelten. Bei Bestandsgebäuden könne man mehr Zeit einräumen. Außerdem könnten Übergangsfristen besser mit dem Ausbau von kommunalen Wärmenetzen abgestimmt werden. Schon jetzt ist vorgesehen, dass für den Heizungstausch mehr Zeit bleibt, wenn das Haus absehbar an ein Fernwärmenetz angeschlossen wird.

Klar ist bereits, dass im Bundestag vor einem Beschluss noch umfangreiche Änderungen an dem Entwurf vorgenommen werden sollen. Wirtschaftsminister Habeck hatte deutlich gemacht, dass es bei dem Projekt aus seiner Sicht nicht mehr nur um das Wärmegesetz, sondern um die Frage der Regierungsfähigkeit der Koalition geht.

Mit Informationen von AFP und dpa