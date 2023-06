"Energiegesetz in der Schwebe" verunsichert Heizungsbauer

Andreas Lotter aus Pfreimd, Heizungsbauer in dritter Generation, versucht an seinem Messestand die Kundinnen und Kunden zu beraten. Doch Wut, Verzweiflung und Unverständnis dominieren die Gespräche.

Technische Fragen zur Gebäudeheizung und ob zum Beispiel eine Wärmepumpe für das geplante Eigenheim realisierbar wäre, kann er beantworten. Wie die Förderung und Kosten zukünftig aussehen werden, da ist auch Lotter ratlos. "Momentan ist es wirklich schwierig, die Leute zu beraten. Ich hänge zum Teil ja auch in der Luft. Kommt das Gesetz? Welche Forderung gibt es? Ich weiß nicht, was beschlossen wird."

Bundesregierung will mehr klimaneutrale Heizungen

Die Pläne von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) sehen im Gesetzentwurf vor, dass ab dem kommenden Jahr alle neuen Heizungen mit mindestens 65 Prozent erneuerbaren Energie laufen sollen. Die Überarbeitung des Gebäudeenergiegesetzes soll den Abschied von Öl- und Gasheizungen einläuten. Eine Herausforderung für Hausbesitzer und Handwerker.

Lotter hält diesen Vorschlag für nicht realisierbar. Das alles gehe viel zu schnell. "Warum eigentlich 65 Prozent? Das konnte mir bisher niemand erklären." Er fordert mehr Klarheit für das Gesetz, aber auch für die Fördermaßnahmen. Derzeit stehen 80 Prozent Förderung zur Diskussion. Viele Haushalte bräuchten diese Zuschüsse, so Lotter. Doch wer solle das bezahlen.

Demo gegen geplantes Heizungsgesetz

Am Wochenende hatte es in Erding eine Demonstration gegen den Heizungspläne der Bundesregierung gegeben, mit Auftritten von Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und Energieminister Hubert Aiwanger (FW). Beiden distanzierten sich mit drastischen Worten von den Plänen der Ampel-Koalition zur Umstellung auf klimaneutrale Heizungen. Dies sorge für Verunsicherung, heißt es vom Verband der bayerischen Energie- und Wasserwirtschaft (VBEW).

Eigentlich will Bayern laut gültigem Klimagesetz des Landes bis 2040 klimaneutral sein, also sogar fünf Jahre früher als der Bund. Mit populistischen Aussagen werde jedoch alles kaputtgemacht, wofür sich die Energiebranche einsetze, kritisiert VBEW-Geschäftsführer Detlef Fischer. Mit allen Kräften arbeite man an der Umstellung auf Klimaneutralität, zum Beispiel werde das Fernwärmenetz ausgebaut und die Zukunft des Gasnetzes geklärt.

Wegen der langen Investitionszyklen in der Energiewirtschaft sind laut VBEW stabile politische Rahmenbedingungen entscheidend. Wenig hilfreich sei es, wenn Unwahrheiten verbreitet werden, wie beispielsweise, dass jeder seine Heizung rausschmeißen müsse.

Heizungsbauer fordern fundierte Aussagen

Sein Job mache ihm derzeit nicht immer Spaß, sagt Michael Mönner. Beratungsgespräche mit Kundinnen und Kunden verlaufen in seinem Münchener Heizungsbetrieb momentan etwas zurückhaltender. "Was dann tatsächlich passieren wird, wie viel der Strom in sechs Jahren kostet, dazu kann ich nichts sagen. Ich bin genauso verunsichert. Alles ist in der Schwebe." Die Ampel müsse schnell zu einem Konsens kommen und einen finalen Gesetzesentwurf vorlegen.

Zudem darf seiner Meinung nach nicht nur die Wärmepumpe gefördert werden, sondern alle ökologisch sinnvollen Heizungen. Denn die Energiewende lasse sich nicht überall umsetzen. "In Großstädten mit Mehrgeschossbauten und Etagenheizungen kann ich keine Wärmepumpe einbauen. Wie soll das gehen?"

Endgegner: Ölheizung

Dieses Problem sieht auch Andreas Lotter. Zudem wollen viele Kunden und Kundinnen keine Wärmepumpe. "Heuer habe ich schon 20 Ölheizungen eingebaut. Im letzten Jahr war es eine." Es sei ein klarer Trend zu erkennen. Viele ließen sich für 15.000 Euro eine Ölheizung einbauen, die für zwanzig Jahre noch laufen darf. Mittlerweile kann die Nachfrage nicht mehr erfüllt werden. Hersteller könnten keine Aufträge mehr annehmen, weil die Produktion ausgelastet sei. "Die Branche erlebt einen Öl- und Gasheizungsboom", merkt Lotter an. Das sei sicher nicht die erwünschte Energiewende.