Halbzeit der Ampel: Ist die Regierung noch zu retten?

Weitere Stimmen zur Zwischenbilanz auf verschiedenen Feldern

Bärbel Heidebroek, Präsidentin des Bundesverbandes Windenergie: "Wir würden der Ampel-Regierung für die Halbzeit eine Schulnote 2 geben, da wir merken, dass der Windkraft-Ausbau deutlich anzieht. Die Voraussetzung dafür war, dass die Ampelkoalition die Flächenziele deutlich festgeschrieben und angehoben hat, dass wir jetzt ein klares Ziel haben und die Genehmigungsverfahren beschleunigt werden."

Simon Schütz, Verband der Automobilindustrie: "Aus unserer Sicht fällt die Halbzeitbilanz der Ampel-Regierung bisher durchwachsen aus. Es gibt Licht und Schatten. Was die kurzfristige Krisenpolitik angeht, hat die Bundesregierung sicherlich nach dem Ausbruch des Krieges in der Ukraine gezeigt, dass sie dazu in der Lage ist, schnell und effizient zu reagieren. Gleichzeitig fehlen oft die langfristigen Konzepte, beispielsweise bei der Energieversorgung."

Georg Wurth, Vorsitzender des Deutschen Hanfverbands: "Die Ampel-Regierung wollte den Cannabis-Markt komplett regulieren und Fachgeschäfte für Erwachsene in ganz Deutschland einführen. Diesen Plan hat die Ampel-Regierung dann aber mit Verweis auf EU-Recht wieder aufgegeben. Die Ampel-Regierung ist also als Tiger gesprungen und als Bettvorleger gelandet. Trotzdem ist das Cannabis-Gesetz ein großer Fortschritt, insbesondere wenn man sich die vorherigen Regierungen anschaut, die einfach immer so weitermachen wollten, mit der massenhaften Strafverfolgung von Cannabis-Konsumenten."

Tareq Alaows, flüchtlingspolitischer Sprecher von Pro Asyl: "Die Ampel-Regierung hat in ihrem Koalitionsvertrag viele Verbesserungen für geflüchtete Menschen versprochen. Anstatt diese Verbesserungen umzusetzen, ist die Ampel-Regierung aber in eine Debatte der Ausgrenzung, der Entrechtung, der Auslagerung vom Recht auf Asyl eingestiegen. Diese Debatte hilft niemandem, weder geflüchteten Menschen noch den Kommunen."