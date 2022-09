Habeck plant größeren Energie-Schutzschirm für Unternehmen

Wüst droht Ampel mit Vermittlungsausschuss

Die Opposition hingegen betont die Kritik an Habeck und der Ampel-Regierung offensiv. Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst droht beim Entlastungspaket notfalls mit einem Vermittlungsverfahren, falls es nicht noch Änderungen gibt. "Hier geht es für die Länder ans Eingemachte", sagte der CDU-Politiker, der derzeit der Ministerpräsidentenkonferenz vorsteht, am Mittwoch bei einer Veranstaltung des Nachrichtenportals "The Pioneer". Es fehle eine Antwort zum Thema Mittelstand, Wirtschaft und Energiepreise.

Der Vermittlungsausschuss hat die Aufgabe, einen Konsens zu finden, wenn vom Bundestag beschlossene Gesetze im Bundesrat keine Mehrheit finden. Rufe nach einer Ministerpräsidentenkonferenz mit SPD-Kanzler Olaf Scholz wurden bereits laut - laut Wüst wird gerade ein Termin abgestimmt.

Entlastungsvorschläge der CDU-Spitze

Auch die engste CDU-Spitze um den Parteivorsitzenden Friedrich Merz will die Ampel mit eigenen Vorschlägen zur Entlastung der Bürger und Unternehmen von den hohen Energiepreisen unter Zugzwang bringen. Ein der Deutschen Presse-Agentur in Berlin vorliegender Entwurf für den Energie-Leitantrag zum anstehenden Bundesparteitag sieht für private Haushalte einen Preisdeckel für einen Grundbedarf an Strom und Gas vor. Das Treffen der 1.001 Delegierten beginnt am Freitag in Hannover.

In dem Entwurf für den Energie-Leitantrag heißt es über den Gasdeckel: "Als Gas-Grundbedarf sollen 75 Prozent des Vorjahresverbrauches gelten und hierfür ein Preis von 12 Cent pro Kilowattstunde garantiert werden." Das Papier war am Mittwochabend final abgestimmt und an die Vorstandsmitglieder geschickt worden.

Um das Energiesparen zu fördern, wird zudem die Einführung von "Energie-Bürgergutscheinen" für alle privaten Haushalte gefordert, die Energie sparen. "So könnte beispielsweise jede im Vergleich zu 2021 eingesparte Kilowattstunde Gas belohnt werden", heißt es in dem Papier.

