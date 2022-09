Habeck: Gaspreisbremse wird nicht komplette Last nehmen

Kanzler Olaf Scholz spricht von "Doppel-Wumms", CDU-Politiker Mathias Middelberg von "Schulden-Wumms": Beide meinen das geplante neue Hilfspaket der Ampel im Umfang von bis zu 200 Milliarden Euro. Die Preise für Gas und Strom sollen gedeckelt werden, die viel diskutierte Gasumlage kommt nun doch nicht.

Gemeinsam mit Scholz und Finanzminister Christian Lindner (FDP) kündigte Wirtschaftsminister Robert Habeck (Die Grünen) an, dass bis Ende des Winters 2023/2024 ein "Basisverbrauch" an Gas staatlich subventioniert werde. Details sparten sie aus - die Regierung warte auf Vorschläge der Expertenkommission. Mitte Oktober könnten Ideen auf dem Tisch liegen.

Habeck dämpft Erwartungen

Am Freitag skizzierte Habeck im "Deutschlandfunk" zumindest ansatzweise, was er sich vorstellt. Vor zu großen Erwartungen an die Kostendämpfung durch die Gaspreisbremse warnte er zugleich. "Nicht jede Preiserhöhung wird genommen werden." Eine gewisse Last ja, aber die komplette Last wohl nicht, so Habeck.

Die Regierung werde "natürlich nicht den Gaspreis so runtersubventionieren können, wie er 2021 war." Für Haushaltskunden lag der Preis pro Kilowattstunde in der zweiten Jahreshälfte 2021 um die sieben Cent. Für Bestandskunden hat er sich seitdem im Schnitt mehr als verdoppelt, neue Verträge sind noch deutlich teurer.

Gaspreisdeckel: "Spitzen werden nicht subventioniert"

Am Donnerstagabend im RTL-"Nachtjournal" erklärte Habeck, je mehr Gas man verbrauche, umso teurer werde es. Im "Deutschlandfunk" am Freitagmorgen kam dann das obere Fünftel ins Spiel: So werde man für die oberen 20 Prozent des normalen Verbrauchs "sicherlich die volle Rechnung bezahlen müssen". Es werde "auf jeden Fall so sein müssen, dass die Spitzen, also der obere Anteil des Gasverbrauchs, nicht subventioniert wird." Wie genau die Preissenkung für den "Basisverbrauch" organisiert werde, sei aber eben noch offen.

Appell zum Energiesparen bleibt

Ums Energiesparen komme Deutschland weiterhin nicht rum, betonte Habeck. "Wir müssen die Gasverbräuche nach wie vor runterbringen." Die Zielmarke sei dabei eine Senkung des Verbrauchs um insgesamt 20 Prozent. Die Bundesnetzagentur hatte zuletzt gewarnt, dass der Verbrauch der privaten Haushalte zu hoch sei. Der Gasspeicherverband ist trotz eines Gesamtfüllstandes von über 91,5 Prozent skeptisch, ob das Speicherziel von 95 Prozent zum 1. November erreicht wird.