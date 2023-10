Gratis-Klimaticket in Österreich - Vorbild auch für Deutschland?

Bahnfahren in Österreich, oder U-Bahn in Wien, oder Straßenbahn in Graz, oder Bus in Matrei am Brenner - egal, alles was kein Flugzeug ist, oder kein Taxi, oder kein Skilift (die zählen in Österreich formal auch zu 'öffentlichen Verkehrsmitteln") darf mit dem österreichweit gültigen Klimaticket benutzt werden, auch Privatbahnen, auch in regionalen Verkehrsverbünden. Einmal 1.095 Euro zahlen (oder 821 Euro, ermäßigt, für Menschen bis 25, für Ältere ab 65 und für Menschen mit Behinderung) - und damit ein Jahr lang "Öffis" fahren, überall in Österreich.

245.000 Menschen nutzen dieses Angebot, mehr als zu Beginn erwartet. Sitzt man im Zug und kommt die Fahrkartenkontrolle, zücken viele nur noch das blau-grüne Plastikkärtchen: einmal Klimaticket bitte. In der privaten Westbahn wollen sie dann noch wissen, wie weit man fährt, zur internen Verrechnung, damit der entsprechende Anteil am Gesamtumsatz auch auf dem Konto der Westbahn landet.

Jahrelang wurde verhandelt

Wie die Einnahmen verteilt werden, darüber wurde mehr als ein Jahrzehnt lang verhandelt. Insofern wundert sich in Österreich niemand, dass die deutschen Nachbarn mit ihrem 49-Euro-Ticket so lange hin- und her diskutieren. Sie haben in Österreich nur früher damit angefangen.

Dass das Klimaticket ein Vorbild sein könnte, für den großen, manchmal heimlich (aber immer seltener) bewunderten Nachbarn Deutschland, davon sind sie in Österreich überzeugt. So wie die Österreicher stolz sind auf die ÖBB, die Österreichischen Bundesbahnen. Vor allem in der Hauptstadt Wien auch auf die "Öffis", die U-Bahn, die gemochte "Bim", die Straßenbahnen: 3-Minuten-Takt! Dafür haben sie über die Jahre aber auch viel Geld ausgegeben.

Entscheidend: Das Klimaticket gilt in allen Zügen

Der entscheidende Vorteil des Klimatickets in Österreich, im Vergleich zum deutschen 49-Euro-Ticket: Das Klimaticket gilt in allen Zügen. Also auch in den schnellen Railjets, den österreichischen ICEs. keine Beschränkung nur auf den Regionalverkehr.

Rechnet sich das?

Ob sich das Klimaticket rechnet, kommt darauf an. Für viele Pendler ist es auf jeden Fall günstiger. Und die Beispielrechnung Wien: Das Öffi-Jahresticket kostet hier 365 Euro, das ist im Klimaticket schon mit eingepreist.

Auch, wenn die Hochrechnung knapp ausfällt, schätzen viele, dass sich mit dem Klimaticket so unkompliziert reisen lässt. Kein Zeitverlust auf dem Weg von Wien zur Messe Linz, weil man sich erst kompliziert einlesen muss, wie viele Streifen jetzt für den Bus... und so weiter. Es genügt: einfach umsteigen. In den nächstbesten Bus.

Volljährig? Dann ein Jahr Gratis-Klimaticket!

Das politische Ziel: Möglichst viele vom Auto in die Öffis locken - und, mit immer mehr europaweiten ÖBB-Nachtzügen, vom Flugzeug ins Auto. Deshalb hat die Klima- und Umweltschutzministerin jetzt potenzielle Führerscheinneulinge entdeckt, also die Zielgruppe der 18-Jährigen. Sie können sich ab nächstem Jahr ein Gratis-Klimaticket abholen, für ein Jahr. Mit 18, 19 oder 20, das heißt: das Angebot gilt drei Jahre lang. Geldwerter Vorteil: 821 Euro pro Kopf. 120 Millionen Euro sind dafür bereitgestellt im österreichischen Staatshaushalt.

Zielgruppe 18 - für die Umwelt? Oder wegen der Wahl?

Für den guten Zweck. An dem aber zweifeln manche, für viele riecht die großzügige Geste nach einem Wahlgeschenk für Jungwähler. Nächsten Herbst, 2024, sollte des Parlament neu gewählt werden, regulär. Die ÖVP/Grünen-Regierung steht gewaltig unter Druck. Das Klimaticket gilt als Erfolgsmodell, also ein wertvolles Geschenk an die Jungen. Für die weniger mobilen Alten werden dafür die Pensionen spürbar erhöht.