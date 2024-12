Faktenfuchs: Gerüchte über Gewalttaten in Syrien

Darum geht's:

Seit Beginn der Offensive gegen das Assad-Regime in Syrien sind viele Menschen ums Leben gekommen. Dazu kursieren Bilder und Videos im Netz.

Doch viele Bilder und Behauptungen sind schwierig zu verifizieren. Einige sind aus dem Kontext gerissen und führen in die Irre.

Behauptungen zu einem Lynchmord an einem Assad-Cousin und ermordeten Wissenschaftlern sind etwa falsch.

Videos und Bilder: Unklar, ob alle aus Syrien stammen

Aktuell kursieren im Netz viele Videos und Bilder aus Syrien, die Gewaltszenen oder Opfer zeigen sollen. Sie stammen angeblich aus den Tagen seit dem Vormarsch der Rebellen. Zugeschrieben werden die Taten den diversen bewaffneten Rebellengruppen oder auch anderen Staaten wie Israel. In vielen Fällen ist allerdings nicht klar, ob die Bilder tatsächlich aus Syrien und den vergangenen Tagen stammen oder woher sie tatsächlich kommen.

"Es gibt definitiv Gewalt gegen Zivilisten, aber auch gegen gefangene oder verletzte Militärs von Seiten der SNA (türkisch unterstützte Oppositionskämpfer, Anm. d. Red.) gegen die SDF (Kurdisches Militärbündnis, Anm. d. Red.)", sagt der Politikwissenschaftler Thomas Schmidinger von der Universität Wien im Gespräch mit dem #Faktenfuchs. Schmidinger bezieht seine Informationen von Kontakten in Syrien, er selbst war vor wenigen Wochen noch im Land.

Experte: Ausmaß von Gewalttaten derzeit "unklar"

In welcher Größenordnung solche Gewalttaten in Syrien vorkommen, das wisse man derzeit aber schlicht nicht, sagt Schmidinger: "Wie häufig die sind oder wie systematisch das ist - systematisch scheint es mir nicht zu sein - das ist völlig unklar." Eine Anfrage des #Faktenfuchs an die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte (Syrian Observatory for Human Rights, SOHR), die Opferzahlen veröffentlicht, blieb bisher unbeantwortet.

Gerade zu bewaffneten Konflikten kursieren erfahrungsgemäß Massen an Gerüchten, die teils mit Worten allein, teils mit Bildern bekräftigt werden sollen. Der Bürgerkrieg in Syrien währt schon seit 2011. Beispielsweise 2012 berichtete die Nachrichtenagentur Reuters, dass Videos zeigten, wie Rebellen Menschen töteten, die sie für Assad-Anhänger hielten.

Diese lange Zeit mit vielen gewaltsamen Auseinandersetzungen liefert entsprechend viel Material, das im Netz verfügbar ist - und damit auch aus dem Zusammenhang gerissen verbreitet werden kann. Denn auch während des derzeitigen Umsturzes berichtet die Syrische Beobachtungsstelle von hunderten Menschen, die seit Beginn der Offensive gegen das Assad-Regime getötet worden sind. Die Angaben der SOHR lassen sich nicht unabhängig überprüfen.

Vor diesem Hintergrund sind Behauptungen und Videos in den Social-Media-Timelines mit Vorsicht zu genießen. Der #Faktenfuchs zeigt das an zwei Beispielen.

Video zeigt nicht Hinrichtung von Assads Cousin

Baschar al-Assad soll Medienberichten zufolge nach Russland geflohen sein. Zu seinem Cousin Suleiman al-Assad verbreitete sich derweil ein unverifiziertes Video. Angeblich habe ihn eine Menschenmenge in der syrischen Hafenstadt Latakia von einer Menschenmenge gelyncht. Als Beleg sollte ein Video dienen, in dem man sieht, wie ein Mann an einem Baukran erhängt wird.

Die Rebellen eroberten am 8. Dezember die Hauptstadt Damaskus, die Behauptung zu Suleiman al-Assad wurde an den darauffolgenden Tagen auf englischsprachigen News-Webseiten und auf Social Media verbreitet. Das Video wurde auf manchen Plattformen mehr als drei Millionen Mal gesehen. Wie der #Faktenfuchs und andere Faktenchecker verifizieren konnte, zeigt das Video aber eine andere Hinrichtung.

Das syrische Fact-Checking Medium "VerifySy", wie der #Faktenfuchs Mitglied im internationalen Fact-Checking-Netzwerk IFCN, recherchierte ebenfalls: Laut "VerifySy" berichtete ein syrisches Medium zwar, dass Suleiman al-Assad am 8. Dezember in Latakia getötet worden sei. Das verbreitete Video mit dem Baukran zeigt aber nicht ihn, sondern einen anderen Mann an einem anderen Ort.

Video wurde in anderer Stadt aufgenommen

Denn die Geschehnisse auf dem Video lassen sich in früheren Posts auf Facebook finden, also bevor Damaskus überhaupt von den Rebellen erobert wurde.

Drei unterschiedliche Facebook-Accounts veröffentlichten bereits am 7. Dezember Videos und ein Foto des Vorgangs aus anderen Perspektiven. Dass es sich um dieselbe Hinrichtung handelt, erkennt man unter anderem an der identischen Kleidung des getöteten Mannes und denselben Gebäuden im Hintergrund des Bildmaterials.

Zwei der Facebook-Accounts schreiben übereinstimmend: Bei dem Mann handele es sich um A. al-Assad, die Hinrichtung habe am 7. Dezember 2024 in Khirbet Ghazaleh stattgefunden, 450 Kilometer entfernt von Latakia. Ob dieser Mann mit der Familie des ehemaligen Diktators Baschar al-Assad verwandt ist, ist nicht nachzuvollziehen. Den Familiennamen "al-Assad" tragen zum Beispiel auch Personen außerhalb von Syrien.

Dass das Video tatsächlich in Khirbet Ghazaleh und nicht in Latakia aufgenommen wurde, kann man über frei zugängliche Internet-Kartendienste verifizieren: Auf einem Video der Hinrichtung erkennt man zum Beispiel eine Friedhofsmauer, ein rundes Bauwerk in der Mitte einer Straßenkreuzung, einen Baum und eine Straßeninsel. All das ist auch über Satellitenbilder von Khirbet Ghazaleh an dieser Stelle zu finden.