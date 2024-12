Videos aus Syrien nach dem Assad-Sturz: Was ist echt?

Doch mithilfe einer Bilderrückwärtssuche im Internet findet man das Video bereits in einem Beitrag der emiratischen Nachrichtenseite "The National" vom April 2020. Laut dem zugehörigen Artikel zeigt es Menschen an der libysch-tunesischen Grenze.

Altes Video- und Bildmaterial nach Krisen und Kriegen erneut zu teilen, ist eine bekannte Strategie der Falschinformation. Nicht immer geschieht das Weiterverbreiten mit der Absicht, zu schaden. Einige aber tun das, um Chaos zu säen, Vorurteile zu bestärken oder zu verunsichern.

Wie mit veraltetem und aus dem Kontext gerissenen Bildmaterial Falschinformationen verbreitet werden, lesen Sie auch hier, hier und hier.

Aus dem Kontext gerissene Fotos und Videos kann man häufig, wie in diesem Fall, mit einer Bilderrückwärtssuche entlarven. Dafür können Sie die Datei oder die URL zum Bild einfach in eine Bildersuchmaschine wie Google, TinEye oder Yandex eingeben. Es kann sich lohnen, die Ergebnisse unterschiedlicher Suchmaschinen zu vergleichen.

Stand jetzt keine Belege für massenhafte Flucht

Eine weitere Nutzerin auf X postete ein Video, das Menschen zeigt, die scheinbar aufgebracht durch den Flughafen in Damaskus rennen. Auch Focus Online und die emiratische Tageszeitung "The National" etwa griffen das Video auf. Focus Online gab "Reuters" als Quelle des Videos an. Reuters teilte dem #Faktenfuchs auf Anfrage mit, dass das Video am 9. Dezember von einem Drittanbieter auf "Reuters Connect" veröffentlicht wurde – einem internationalen digitalen Marktplatz für Medieninhalte. Die Nachrichtenagentur schreibt weiter, dass Inhalte von Drittanbietern nicht von Reuters verifiziert werden.

Der Kontext des Videos ist unklar, viele Fragen lassen sich bislang nicht beantworten: Wer sind die Menschen, weshalb sind sie am Flughafen in Damaskus, wo wollten sie hinfliegen? Der #Faktenfuchs zeigte das Video einer arabischsprachigen Person. Laut ihr beantworten auch die Aussagen der Menschen, die man im Video hört, diese Fragen nicht.

Die X-Nutzerin, die das Video teilte, schrieb dazu: "Ist das echt? Menschen in Syrien sollen in Scharen vor den Islamisten fliehen Deutschland muss jetzt reagieren und ein weiteres 2015 verhindern!"