Was bedeutet es, wenn Silberfische im Haus sind?

Wie entsteht Schimmel?

In jeder Wohnung wird Feuchtigkeit produziert - durchs Duschen, Kochen, Schwitzen etc. Diese Feuchtigkeit wird an die Raumluft abgegeben. Wenn die Luft warm, trocken und frisch ist, kann sie am meisten Feuchtigkeit aufnehmen. Ist die Luft kalt und verbraucht, schlägt sich die überschüssige Feuchtigkeit, die durch die Luft nicht mehr gebunden werden kann, an den kältesten Stellen im Raum nieder. Dort entsteht leicht Schimmel. Besonders Außenwände, Fensterlaibungen oder Dachfenster bieten ideale Bedingungen für Schimmelbildung. Deshalb ist es wichtig, ausreichend und richtig zu lüften und die Wohnung möglichst gleichmäßig zu beheizen.

Im Video: Silberfische sind Indikator für Schimmel