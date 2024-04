Artikel mit Audio-Inhalten Audiobeitrag

Gaza-Krieg: UN-Gericht weist Forderungen gegen Deutschland ab

Der Internationale Gerichtshof in Den Haag hat einen Eilantrag gegen Deutschland abgewiesen. Nicaragua hatte Deutschland Beteiligung an einem möglichen Völkermord in Gaza vorgeworfen und verlangt, dass Berlin keine Waffen mehr an Israel liefert.