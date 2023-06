Französische Polizei mobilisiert wegen Protesten 40.000 Beamte

Nach den massiven Ausschreitungen infolge des Todes eines 17-Jährigen im Pariser Vorort Nanterre reagiert die Polizei nun landesweit mit einer Mobilmachung. 40.000 Beamte sollen helfen, die Lage unter Kontrolle zu bringen, 5.000 von ihnen würden in Paris und Umgebung eingesetzt werden, sagte Innenminister Gérald Darmanin.

Damit werde die Zahl der eingesetzten Kräfte im Vergleich zur Nacht von Mittwoch auf Donnerstag vervierfacht, erklärte der Minister. Die Situation ist angespannt, für heute ist ein Gedenkmarsch für den bei einer Polizeikontrolle erschossenen Jugendlichen angekündigt, zu dem die Mutter des Toten aufgerufen hatte. Präsident Emmanuel Macron richtete einen Krisenstab ein.

Randalierer rufen "Tod den Bullen!"

In der Nacht zum Donnerstag hatten sich die Ausschreitungen verstärkt und von der Hauptstadtregion auf weitere Städte in Frankreich ausgeweitet. Der Schwerpunkt der Krawalle lag aber erneut in Nanterre, wo sich Randalierer wieder Straßenschlachten mit der Polizei lieferten.

Schwarz gekleidete vermummte Jugendliche gingen mit Rufen wie "Gerechtigkeit für Nahel!", und "Tod den Bullen!" auf die Straße. Im Viertel Vieux-Pont gab es Schlägereien, erneut wurden Autos in Brand gesetzt. Am längsten dauerten die Unruhen in den verwinkelten Gassen des Hochhausviertels Pablo Picasso. Zwischen den "Tours Nuage", den "Wolkentürmen" aus den 1970er Jahren, stecken die Vermummten Mülltonnen und Bänke in Brand. Dichter schwarzer Rauch stieg auf.

Polizisten mit Böllern beworfen

Die Jugendlichen waren offenbar gut organisiert und bewachten die Eingänge des Viertels. Auf Motorrollern mit unkenntlich gemachten Nummernschildern durchkreuzten sie die Straßen, um herauszufinden, wo sich die Polizei positionierte.

Hunderte Randalierer bewarfen die Polizisten mit Böllern und Feuerwerkskörpern. Die Beamten reagierten zurückhaltend, setzten Tränengasgranaten ein, mit denen sie die Jugendlichen immer wieder kurzzeitig zurücktreiben konnten.

Innenminister: "Nacht der unerträglichen Gewalt"

Am Morgen danach zog Innenminister Gérald Darmanin auf Twitter Bilanz und sprach von einer "Nacht der unerträglichen Gewalt". 150 Menschen seien festgenommen worden.