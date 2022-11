Faktenfuchs: Foto von Clooney mit Hakenkreuz-Shirt ist Fake

Der Schauspieler George Clooney gilt als stilsicher. 2007 wurde er vom Magazin "Vanity Fair" sogar in die Hall of Fame der "bestangezogenen Männer" aufgenommen. Ein spezielles Kleidungsstück, von dem Fotos im Internet kursieren, hat er aber nicht getragen - der Aufdruck des T-Shirts wurde mit einem Bildbearbeitungsprogramm hinzugefügt.

Das Foto, das in sozialen Netzwerken kursiert, zeigt Clooney im Freizeitlook, mit Sonnenbrille, Umhängetäsche und einem dunkelgrauen T-Shirt. Darauf ist ein Aufdruck. Zu sehen sind die Konföderierten-Flagge, das NS-Hakenkreuz, eine Kappe mit dem Donald-Trump-Slogan "Make America Great Again" sowie das russische Kriegssymbol "Z", das beim Überfall auf die Ukraine Anwendung fand.

Das Shirt von Clooney auf dem Foto wurde verfälscht

Vor diesen Symbolen steht jeweils "Losers in …" samt einer Jahreszahl. Das Shirt sagt also sinngemäß: Die Konföderierten, die Nazis, die Trump-Anhänger und die Russen seien allesamt Verlierer. Wir haben das Hakenkreuz auf den Bildern unkenntlich gemacht, da die Verbreitung des Symbols in Deutschland verboten ist.