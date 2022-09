Florida bereitet sich auf Monstersturm Ian vor

Der Sturm ist mittlerweile auf eine Fläche von mehr als 225 Kilometer angewachsen und soll Windgeschwindigkeiten von 209 Kilometern pro Stunde erreichen. Meteorologen vermuten, dass Hurrikan Ian heute zwischen Tampa und Fort Myers auf Land treffen dürfte.

Bevölkerung soll Küstenregion verlassen

Seit Stunden fahren Polizeiautos durch Städte wie St. Petersburg an Floridas Westküste und fordern die Bevölkerung auf, die Küstenregion zu verlassen. Bruce Henry hat genau das getan. Er steht mit seinem Pickup-Truck an einer Tankstelle in einer langen Schlange. Das wichtigste sei, jetzt nicht in Panik auszubrechen, sondern einen kühlen Kopf zu behalten.

Autobahnen Richtung Norden sind verstopft

Die Autobahnen des Bundesstaates Richtung Norden sind verstopft. Hunderttausende sind auf der Flucht. Ian ist auf seinem Weg von Kuba nach Florida noch stärker geworden. Über dem warmen Golf von Mexiko hat er in den vergangenen Stunden wieder neue Energie aufgesogen hat und gilt jetzt als Hurrikan der Kategorie vier und nicht mehr drei.

Ian soll bei Tampa auf Land treffen

Vermutlich in der Gegend um Sankt Petersburg und Tampa im Westen des Staates könnte der Monster-Sturm auf die Küste treffen. Dann mit Spitzen-Windgeschwindigkeiten von 200 Kilometern pro Stunde und mehr.

Deanne Criswell von der amerikanischen Katastrophenschutzbehörde Fema befürchtet selbst im Inneren des Landes Überschwemmungen und Wirbelstürme: "Meine wichtigste Nachricht für die Menschen in Florida lautet: Dieser Sturm wird alle auf unterschiedliche Weise beeinträchtigen."

Gouverneur Ron de Santis warnt die Bevölkerung. Niemand solle davon ausgehen, dass es dieses Mal wieder glimpflich ausgehen werde, weil das in der Vergangenheit oftmals so gewesen sei. "Der Sturm reicht bis an die Ostküste Floridas. Und wenn er über Florida hinweggezogen ist, dann geht er erst hinaus auf den Atlantik und bewegt sich auf Georgia und South Carolina zu." Ian sei ein echtes Problem, ein großer, großer Sturm.

Zwei Tage soll Sturm dauern

Mindestens zwei Tage soll Ian über Florida wüten und eine Sturmflut mit dreieinhalb Meter hohen Wellen bringen sowie an vielen Orten einen halben Meter Niederschlag. Es müsse überall mit Überflutungen gerechnet werden, warnen die Behörden.

Der Klima-Wissenschaftler Jim Kossin sagt, dieser Sturm sei eindeutig auf den Klimawandel zurückzuführen: "Was wir jetzt mit Ian erleben, ist sehr ungewöhnlich für einen Sturm." Der Sturm bewege sich in einem Umfeld, das es ihm ermöglicht habe, sehr schnell sehr stark zu werden. Kossin sagt, das sei auf die deutlich gestiegenen Wassertemperaturen zurückzuführen.

3.000 Soldaten stehen bereit

Rund 3.000 Soldaten der Nationalgarde stehen für Einsätze in Florida bereit. Fast alle Flughäfen des Staates haben mittlerweile ihren Betrieb eingestellt. Auch Vergnügungsparks wie Disney World und Universal haben die nächsten Tage geschlossen.