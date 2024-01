FAQ zu Bauernprotesten: Was BR24-User wissen wollen

Seit Tagen demonstrieren Landwirte auf Deutschlands Straßen. Viele User haben Fragen. BR24 beantwortet jene, die am meisten gestellt wurden:

1. Ist Landwirtschaft die Branche mit den meisten Subventionen?

Nein, ein Blick auf den Subventionsbericht des Bundes zeigt: Am meisten Geld bekommt die gewerbliche Wirtschaft - einschließlich der Förderung der Energiewende. Die Subventionen stiegen in diesem Bereich von 15,9 Milliarden Euro im Jahr 2021 auf voraussichtlich 26,9 Milliarden Euro im Jahr 2024. Damit kommen dieses Jahr etwa 40 Prozent der Subventionen des Bundes der gewerblichen Wirtschaft zugute.

Danach folgen das Wohnungswesen mit Subventionen von voraussichtlich 22,3 Milliarden Euro und der Verkehrsbereich mit geschätzten 9,2 Milliarden Euro im Jahr 2024.

Konkrete Beispiele: Energieeffiziente Gebäude werden mit 18,8 Milliarden Euro bezuschusst, die Förderung der Mikroelektronik mit knapp 4 Milliarden Euro und die Strompreiskompensation finanziert der Bund mit 2,6 Milliarden Euro.

Im Bereich Ernährung und Landwirtschaft betragen die Subventionen 2024 geschätzte 2,4 Milliarden Euro. Während in anderen Bereichen die Subventionen steigen, soll die Summe dort sinken. 2021 waren es noch 2,6 Milliarden Euro.

Aus dem EU-Etat erhielt Deutschland etwa sieben Milliarden Euro im Jahr 2022 für die Landwirtschaft. Nur zwei Länder haben mehr EU-Agrarsubventionen bekommen: Frankreich und Spanien.

Ein Ziel der Subventionen sind günstige Lebensmittelpreise, denn ohne Direktzahlungen müssten die Preise für Agrarerzeugnisse höher sein.

2. Wer kriegt die meisten Subventionen in der Landwirtschaft?

Etwa 70 Prozent der Fördermittel in Deutschland sind Flächenprämien. Je größer der Betrieb, desto mehr Geld bekommt er. Vergangenes Jahr wurden im Durchschnitt 156 Euro pro Hektar ausgezahlt. Hinzu kommen zum Beispiel Förderungen für Junglandwirte, kleinere und mittlere Betriebe und Zahlungen für Mutterschafe, -ziegen oder -kühe.

Ein Viertel der Direktzahlungen ist an die Erfüllung von Öko-Regelungen gebunden, so das Bundesinformationszentrum Landwirtschaft. Um Gelder zu erhalten, müssen die Betriebe Leistungen für Umwelt-, Klimaschutz oder Biodiversität erbringen, die über die allgemeinen Auflagen an Umwelt- und Klimaschutz hinausgehen.

Empfänger der Agrarzahlungen in Deutschland sind vor allem auch öffentliche Einrichtungen. Laut Zahlen der Bundesanstalt für Ernährung und Landwirtschaft erhielten die größten Summen nicht Landwirte, sondern Landesbetriebe, Kommunen oder Erzeugerorganisationen.

Zum Beispiel: 21 Millionen gingen an den Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft in Magdeburg. 18,6 Millionen an den Landesbetrieb für Küstenschutz Nationalpark und Meeresschutz Husum oder 17 Millionen an das bayerische Landwirtschaftsministerium. Diese Gelder werden wiederum für Projekte in der Landwirtschaft verwendet – beispielsweise für Maßnahmen für Umweltschutz.

Im Wirtschaftsjahr 2021/22 lagen die Subventionen für Haupterwerbsbetriebe bei durchschnittlich 47.000 Euro je Unternehmen. Klein- und Nebenerwerbsbetriebe erhielten knapp 18.000 Euro.

3. Bekommen Bauern die Hälfte des Einkommens aus Subventionen?

Subventionen machen je nach Betrieb fast die Hälfte des Einkommens aus. Die Zahlen veröffentlicht das Bundesinformationszentrum Landwirtschaft. Bei Haupterwerbsbetrieben lag der Anteil am Einkommen bei 45 Prozent, bei juristischen Personen bei 50 Prozent im Durchschnitt. Bei sogenannten Nebenerwerbsbetrieben, die eine zweite Einkommensquelle außerhalb der Landwirtschaft haben, liegt der Anteil der Fördermittel am landwirtschaftlichen Einkommen mit etwa 97 Prozent deutlich höher. Die Haupteinkommensquelle dieser Landwirte und Landwirtinnen ist aber die Erwerbstätigkeit neben der Landwirtschaft.

4. Wie viel Einfluss hat der Bauernverband?

Der Bauernverband ist eine mächtige Interessenorganisation und Hauptansprechpartner für die Politik. Über 90 Prozent der landwirtschaftlichen Betriebe sind Mitglied im Deutschen Bauernverband. Laut Lobbyregister des Bundestags gab der Deutsche Bauernverband für seine Lobbyarbeit im Jahr 2022 mindestens 3,82 Millionen Euro aus. Der Bauernverband nimmt unter anderem an verschiedenen Parteitagen teil.

5. Warum bestreiken die Landwirte nicht die Discounter oder Molkereien?

Der Lebensmitteleinzelhandel diktiert die Preise und die Produkte. Teilweise landen krumme Karotten nicht im Regal, regionale Himbeeren werden stellenweise nicht bezogen, wenn die aus dem Ausland günstiger sind. Auch vor Zentrallagern haben Landwirte in der Vergangenheit schon öfter demonstriert. Bei stark gesunkenen Milchpreisen protestierten Landwirte vor Molkereien. Dieses Mal war der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen gebracht hat, aber eine Entscheidung der Bundesregierung. Agrardiesel eint die Berufsgruppe Landwirte, denn mit Diesel fahren alle. Es betrifft nicht nur Schweinehalter, Ackerbauern, Milchviehhalter oder Gemüsebetriebe, sondern alle. Auch wenn der Agrardiesel für eine allgemeine Unzufriedenheit steht, ist der Adressat doch der Bund.

6. Wie wichtig sind Landwirte für unsere Ernährung?

Mittlerweile ernährt eine angestellte Person in der Landwirtschaft rund 137 Menschen. Im Jahr 1949 ernährte ein Mitarbeiter auf einem landwirtschaftlichen Betrieb statistisch nur zehn Personen. Die Zahl der landwirtschaftlichen Betriebe geht in Deutschland aber kontinuierlich zurück. Immer weniger Landwirte ernähren somit immer mehr Menschen.