Faktenfuchs: Weniger Feuerwerks-Verletzungen während Corona?

Darum geht’s:

2020 und 2021 war der Feuerwerksverkauf zu Silvester verboten, um die Krankenhäuser wegen der Corona-Pandemie nicht zusätzlich zu belasten.

Wie viele Menschen bundesweit mit Feuerwerks-Verletzungen in die Notaufnahmen kamen, dazu gibt es keine konkreten Zahlen. Es werden keine belastbaren Statistiken erhoben.

Verschiedene Indizien deuten aber darauf hin, dass tatsächlich weniger Menschen wegen Feuerwerksverletzungen behandelt wurden.

Ein Silvester mit Raketen, Knallern und Böllern: Das fiel zwei Jahre lang wegen Corona aus. Beim Jahreswechsel 2022/23 war es wieder möglich in Deutschland. Wie bei allen Corona-Maßnahmen ist damit die Frage verbunden, wie zielführend die Einschränkungen waren. Denn während der Corona-Pandemie verbot die Bundesregierung den Verkauf von Feuerwerk.

Das Bundesinnenministerium begründete dieses Verbot sowohl 2020/21 als auch 2021/22 mit den Worten: "Ziel der Regelung ist es, Verletzungen beim Abbrennen von Feuerwerk in der Silvesternacht zu verhindern, um die aufgrund der Corona-Pandemie ohnehin stark beanspruchten Krankenhäuser und Notfallambulanzen zu entlasten."

Die Argumentation: Wenn kein Feuerwerk gezündet wird, kommen weniger Menschen in die deutschen Krankenhäuser. Der #Faktenfuchs hat Statistiken recherchiert und mit Expertinnen gesprochen, um zu überprüfen: Hat das Böllerverbot wirklich das gebracht, womit es begründet wurde? Kamen an den Jahreswechseln 2020/21 und 2021/22 weniger Menschen mit Feuerwerks-Verletzungen in die Notaufnahmen?

Es gibt keine präzisen Statistiken zur Verletzen-Gesamtzahl

Es klingt zuerst einmal logisch: Weniger Feuerwerk ist gleich weniger Verletzte. Doch eine genaue Antwort auf diese Frage ist derzeit nicht möglich. Das liegt daran, dass es keine aussagekräftigen Statistiken zur Gesamtzahl der Behandlungen von Feuerwerks-Verletzungen in Deutschland gibt. Weder vor Corona, noch jetzt.

Wie viele Menschen damit in die Krankenhäuser kamen und wie viele es in den Jahren mit Einschränkungen waren - dazu sind keine exakten Zahlen zu finden. Deswegen ist nicht zu beziffern, wie stark der Effekt des Verbots war. Es lässt sich zudem nicht sagen, welchen Anteil Feuerwerks-Verletzungen an allen Krankenhausbehandlungen ausmachen. Aber es gibt Indizien, die darauf hindeuten: In den Jahren mit Feuerwerksverbot kamen weniger Pyrotechnik-Verletzte in die Kliniken.

Weniger Augenverletzungen in Jahren mit Feuerwerks-Verbot

Denn es gibt einzelne Statistiken, die diesen Schluss stützen. Die Augenärztin Dr. Ameli Gabel-Pfisterer ist leitende Oberärztin am Klinikum Ernst von Bergmann in Potsdam. Sie ist Initiatorin einer Studie der deutschen Gesellschaft für Augenheilkunde (DOG), welche jedes Jahr Augenverletzungen durch Feuerwerk rund um Silvester erhebt.

Seit dem Jahreswechsel 2016/17 schicken Gabel-Pfisterer und Kollegen von der Universitätsaugenklinik Freiburg Fragebögen an deutsche Kliniken mit einem Augen-Notdienst. Darin tragen die Ärzte an den Kliniken ein, wie viele Augenverletzungen durch Feuerwerkskörper sie in den fünf Tagen rund um Silvester behandelten. Außerdem werden Unfallhergang und Art der Verletzung abgefragt.

Bei der jüngsten Erhebung von 2021/22 machten 77 Kliniken mit. Das seien "86 Prozent aller deutschen Augenkliniken, die sich am augenärztlichen Notdienst beteiligten", schreiben Gabel-Pfisterer und ihre Mit-Autoren. "Wir bilden sicherlich nur einen Teil der Verletzungen ab", sagt Gabel-Pfisterer aber zur Datengrundlage im Gespräch mit dem #Faktenfuchs. Jeder Patient, der nach Silvester einen niedergelassenen Augenarzt aufsuche, gehe zum Beispiel nicht ein in die Statistik.

Laut Gabel-Pfisterer sind die Zahlen aber statistisch belastbar und ein deutlicher Indikator dafür, dass Augenverletzungen in den Jahren ohne Feuerwerk deutlich seltener seien. "Und jetzt im siebten Jahr (der Erhebungen, Anm. d. Red.) können wir ja sehr, sehr genau sagen: Was ist in den vier Jahren ohne das Verkaufsverbot passiert? Und was ist in den zwei Jahren mit Verkaufsverbot passiert - und was ist jetzt wieder passiert, wo das Verkaufsverbot wieder weg ist?"

In den Jahren vor der Corona-Pandemie wurden nämlich an jedem teilnehmenden Krankenhaus an Silvester zwischen 8,5 und 10,6 Feuerwerks-Augenverletzungen behandelt. An den beiden Corona-Silvestern fiel diese Fallzahl auf zwischen 1,1 und 2,5 Fälle pro Klinik. Für das vergangene Silvester gebe es auch erste Rückmeldungen, sagt Gabel-Pfisterer. Es deute sich an, dass die Zahlen aus der Vor-Corona-Zeit möglicherweise übertroffen werden: "Also es wird voraussichtlich wieder mehr werden an Verletzungen als in den Vor-Corona-Jahren in Deutschland."