Faktenfuchs: Rund 36 Millionen Corona-Impfdosen abgelaufen

Was passiert mit abgelaufenen Impfstoffen?

Grundsätzlich gilt, dass abgelaufene Arzneimittel nicht mehr in den Verkehr gebracht und verwendet werden dürfen. So schreibt es das Arzneimittelgesetz vor. Verfallene Corona-Impfstoffdosen werden laut Bundesgesundheitsministerium “sachgerecht und gemäß den nationalen Vorgaben” vernichtet. Impfstoffdosen, die in einem absehbaren Zeitraum ablaufen und nicht verimpft werden, können jedoch gespendet werden.

Die Impfstoffinitative COVAX setzt sich beispielsweise dafür ein, dass Impfstoffe zur Bekämpfung des Corona-Virus gerecht aufgeteilt werden – vor allem in einkommensschwachen Ländern. Hauptsächlich über diese Initiative hat die Bundesregierung seit Pandemiebeginn 120,3 Millionen Impfstoffdosen gespendet und ausgeliefert. Das schreibt das BMG auf #Faktenfuchs-Anfrage. Weitere Abgaben seien zudem geplant, so das Ministerium.

Auf der Website des BMG ist hingegen von 146 Millionen gespendeten Impfstoffdosen die Rede, 136 Millionen davon an Covax, rund 10 Millionen “bilateral an sechs Länder.” Auf Anfrage des #Faktenfuchs teilt die Impofstoffinitiative Gavi, Teil von Covax, mit, es seien 112,2 Millionen aus Deutschland gespendet und ausgeliefert worden.

Ist Spenden eine Möglichkeit?

Ob die gespendeten Impfstoffdosen allerdings tatsächlich noch verimpft werden können, ist fraglich. “Das globale Impfstoffangebot übersteigt inzwischen die weltweite Anfrage”, antwortete die Bundesregierung auf eine kleine Anfrage der Unionsfraktion Mitte Mai 2022. Aus diesem Grund nehme COVAX bereits ungefähr seit März oder April 2022 nur noch kurzfristig geringe Mengen an Impfstoffspenden an.

Eine Pressesprecherin der Impfallianz Gavi erklärte auf Anfrage des #Faktenfuchs: Die Annahme gespendeter Impfstoffdosen sei von der Nachfrage der Empfängerländer abhängig. Grundsätzlich werden aber noch Spenden, je nach Bedarf, angenommen. Insgesamt 43 Länder wurden bisher mit den Spenden aus Deutschland mit den dringend benötigten Vakzinen unterstützt. Gavi beschreibt Deutschland als einen “soliden Partner, der sich flexibel an die Nachfrage der Empfängerländer anpassen kann”.

Wie reagiert die Bundesregierung auf die abgelaufenen Impfstoffdosen?

Trotz aller Bereitschaft zu Spenden laufen in Deutschland zentral gelagerte Impfstoffdosen ab. “Die nationalen Bestände sind hoch und der Bedarf an COVID-19-Impfstoff ist drastisch gesunken”, erklärt das Bundesgesundheitsministerium auf #Faktenfuchs-Anfrage. Aus diesem Grund verhandle die Europäischen Kommission mit den Impfstoffherstellern über die Änderung der Impfstoff-Mengen, die Deutschland eigentlich noch abnehmen müsste.

Fazit

Im vergangenen und laufenden Jahr sind bislang 36,6 Millionen Impfstoffdosen vernichtet worden, die von der Bundesregierung zentral gelagert wurden. Sie haben ungenutzt ihr Ablaufdatum erreicht. Aktuell sind noch 134 Millionen Impfstoffdosen zentral gelagert, die zwischen Januar 2023 und Februar 2024 ablaufen. Wichtig ist, zwischen den zentral gelagerten Impfstoffdosen und den vom pharmazeutischen Großhandel an Apotheken oder Ärzte verteilten Impfstoffdosen zu unterscheiden. Wie viele Impfstoffdosen bei Ärzten, Apotheken oder in den Lieferketten verfallen sind, ist nicht bekannt.

Nach Einschätzung von Expertinnen und Experten war die Bestellung der Impfstoffdosen aufgrund der unsicheren Lage gerade zu Beginn der Pandemie nur schwer kalkulierbar. Für zukünftige Liefermengen an Corona-Impfstoffdosen gebe es aus Sicht der Expertinnen und Experten Verbesserungspotenzial.

Für das Jahr 2023 muss Deutschland von verschiedenen Impfstoffherstellern mehrere Millionen Impfstoffdosen abnehmen. Weil aber der Bedarf an Impfungen in Deutschland gesunken ist, versucht die Bundesregierung in Zusammenarbeit mit der Europäischen Kommission nun, die Liefermengen an Impfstoffdosen zu reduzieren oder sogar zu stornieren.