Wissing und die Fahrverbote: Was steckt dahinter?

Autofreier Sonntag – als vor 50 Jahren, im Jahr 1973, Fahrverbote verhängt wurden, reagierten die Menschen laut Medienberichten wohl weitgehend gelassen. Damals waren es aber auch nur vier autofreie Sonntage. Bei dem Szenario, das Verkehrsminister Volker Wissing letzte Woche an die Wand gemalt und Finanzminister Christian Lindner am Wochenende wiederholt hat, dürfte der Aufschrei deutlich lauter sein. Der FDP-Politiker will mit seiner Warnung Druck auf seine Partner in der Ampelkoalition ausüben.

Fahrverbote am Wochenende

Gerade ringen SPD, Grüne und FDP um ein neues Klimaschutzgesetz. Sollte das nicht bis Mitte Juli in Kraft treten, müsse das Verkehrsministerium schnell drastische Maßnahmen ergreifen, um die eigenen Klimaziele zu erreichen, sagt Wissing im Interview mit dem Deutschlandfunk - nämlich Fahrverbote für Autos und Lkw an beiden Wochenendtagen, und zwar "dauerhaft und unbefristet".

Damit löst er heftige Kritik aus. Die Grünen werfen Wissing vor, "unbegründete Ängste zu schüren". Die SPD spricht von "Panikmache". Noch deutlicher werden Umweltverbände. Die Vorgehensweise sei "schäbig", sagt der BUND. Von Greenpeace heiß es: "Jetzt malt er Horrorszenarien an die Wand, um auch in Zukunft nichts tun zu müssen." Seit zweieinhalb Jahren hätte Wissing kaum etwas getan, um die Klimaschutzziele in seinem Bereich einzuhalten, jetzt wolle er sich aus der Verantwortung stehlen – so der Vorwurf. Ähnlich sieht das die bayerische Bundestagsabgeordnete Lisa Badum von den Grünen. "Er war untätig und versucht jetzt die Schuld auf andere abzuwälzen."

Klimaziele: Sorgenkind Verkehr

Seit Jahren ist der Verkehr – neben dem Baubereich – das große Sorgenkind bei den Bemühungen, Klimagase einzusparen. Das aktuell geltende Klimaschutzgesetz schreibt jedes Jahr verbindliche Einsparungen vor. Beim Verkehr wurden die Ziele in den vergangenen Jahren gerissen. Laut Gesetz müsste Minister Wissing dann ein Sofortprogramm auflegen, um die Einsparungen sicherzustellen. So ein Programm hat er vor zwei Jahren vorgelegt – wobei Programm ein großes Wort dafür sei, sagen Klimaexperten. Sie sprechen von losen Ideen und unkonkreten Maßnahmen.

Wissing wehrt sich dagegen: Mit dem Deutschlandticket und Milliarden für die Bahn betreibe er aktiv Klimaschutz. Doch es dauere, bis die Maßnahmen greifen. 22 Millionen Tonnen CO₂ müssten aber schon jetzt eingespart werden. Sein Ministerium habe ausgerechnet, dass das nur mit dem Wochenendfahrverbot zu schaffen sei.