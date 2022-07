"Explosives Feuer" nahe US-Nationalpark Yosemite

Ein Waldbrand in der Nähe des kalifornischen Yosemite-Nationalparks hat in kurzer Zeit mehr als 26 Quadratkilometer erfasst. Die Feuerwehr sprach von einem "explosivem Verhalten" des Feuers, das bei Midpines in Mariposa County ausgebrochen war.

Evakuierung von 1.700 Menschen angeordnet

Das Feuer bedroht nach Behördenangaben mehr als 1.300 Gebäude. Zehn Wohn- und gewerbliche Gebäude seien bereits zerstört und fünf beschädigt worden, berichtete die Zeitung "Mercury News". Mehrere Straßen wurden wegen der Flammen gesperrt.

Für rund 1.700 Menschen wurde die Evakuierung angeordnet. Mehr als 380 Einsatzkräfte kämpften mit 43 Löschfahrzeugen und vier Helikoptern gegen die Flammen an. Die Brandursache blieb zunächst unklar.

Schlimmste Dürre seit Jahrzehnten

Ein Sprecher des Sierra-Nationalwaldes, Daniel Patterson, sagte, die schlimmste Dürre in der Region seit Jahrzehnten, Hitze und knochentrockene Vegetation sorgten für "außerordentliche Feuerbedingungen". Die Flammen breiteten sich mit hoher Geschwindigkeit aus.

Der Südwesten der USA leidet bereits seit Wochen unter mehreren Waldbränden, die nach Angaben der Behörden durch die anhaltende Trockenheit begünstigt werden. Ein am 7. Juli im Yosemite-Park ausgebrochenes Feuer, das sich bis in den Sierra National Forest ausbreitete, war bis Samstag nach Angaben der Parkverwaltung zu fast 80 Prozent unter Kontrolle. Es zerstörte fast 20 Quadratkilometer Wald.

