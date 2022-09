Exorzismus: So wird in Italien Teufelsaustreibung betrieben

Den Teufel austreiben: In Neapel gehört das dazu wie das Amen in der Kirche. Auch wenn die Neapoletaner nicht so recht wissen, was sie davon halten sollen. "Ich versteh den Exorzismus nicht, und ich persönlich glaub' nicht dran", sagt ein Mann. Eine junge Frau meint: "Ich find das ganz schön heftig. Das ist irgendwie so gewalttätig."

"Es gibt viele Priester, die den Teufel austreiben"

Eine Dame erklärt, dass Exorzismus in Italien und Neapel versteckt stattfindet. "Man spricht nicht so recht darüber. Aber es gibt viele Priester, die den Teufel austreiben." Zum Beispiel in einer Kirche mitten in der Stadt. Immer wieder sind hier hunderte Gläubige zusammengekommen, um sich das Böse austreiben zu lassen.

Anfragen des Bayerischen Rundfunks, dabei sein zu dürfen, werden abgewiesen. Aber es finden sich Spuren in der Stadt - beispielsweise im Laden von Guglielmo Rinaldini. Er verkauft seit Generationen Kirchenartikel. Für Hochzeiten und Taufen. Aber es kommen auch Priester, die sich Utensilien für den Exorzismus besorgen. Zum Beispiel das Kreuz des heiligen Benedikt.

"Das wird nur von den Exorzisten-Priestern genutzt. Damit wird das Böse ausgetrieben." Guglielmo Rinaldini

In Italien sollte jede Diözese ihren eigenen Exorzisten haben

Der Bedarf ist groß: Denn in Italien sollte jede Diözese ihren eigenen Exorzisten haben. Jedes Jahr sucht allein in Italien rund eine halbe Million Menschen die Hilfe eines Exorzisten, so die Internationale Vereinigung der Exorzisten (AIE). Während der Pandemie sei die Nachfrage nach Teufelsaustreibungen sprunghaft angestiegen.

Der Segen für die Exorzismen kommt von ganz oben. Papst Franziskus hat mehrfach erklärt, es sei notwendig, den "Satan" und "Dämonen" zu bekämpfen und hat selbst auf dem Petersplatz Exorzismus-ähnliche Rituale durchgeführt.

Hat Papst Franziskus 2013 selbst einen Exorzismus angewendet?

Im Jahr 2013 entstanden dramatische Fotos, auf denen er selbst einem Jungen in einem Rollstuhl die Hand auf den Kopf legt und dieser bei der Berührung zusammensinkt. Italienische Medien interpretierten dies als Exorzismus. Der Vatikan bestritt dies jedoch. "Der Papst hatte nicht vor, einen Exorzismus auszuführen: Er hat nur für eine kranke Person gebetet", sagte Papst-Sprecher Federico Lombardi damals.