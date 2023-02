Mit Risiken und Nebenwirkungen: Essen im Krankenhaus

Krankenhauskost schneidet in Studie schlecht ab

Besonders deutliche Belege für das Problem fand eine Schweizer Langzeitstudie mit rund 2.000 Patienten, die Kontrovers vorliegt. Die eine Hälfte der Erkrankten erhielt die übliche Krankenhauskost. Bei der anderen Hälfte stimmten Diätassistenzen die Verpflegung gezielt auf die individuellen Bedürfnisse ab, insbesondere bei der Kalorienmenge, dem Eiweißanteil und Nährstoffgehalt.

Das zeigte Wirkung: In der Gruppe mit Ernährungstherapie hatten die Patienten nach 30 Tagen ein um 21 Prozent niedrigeres Risiko für schwerwiegende Komplikationen oder eine deutliche Verschlechterung des Gesundheitszustandes als jene Patienten, die die übliche Krankenhauskost erhielten. In der Schweizer Studie waren zudem nach 30 Tagen zehn Prozent der Menschen verstorben, die mit üblicher Krankenhauskost versorgt worden waren. 'In der Interventionsgruppe traf dies "nur" auf sieben Prozent zu. Im Einzelfall könnte eine konsequente Ernährungstherapie bei der Krankenhauskost also über Leben oder Tod entscheiden.

Die Deutsche Krankenhausgesellschaft sieht darin kein Problem. Die meisten Patienten blieben nur fünf bis sechs Tage, nicht lange genug, um durch das Essen Schaden zu nehmen, erklärt Dr. Gerald Gaß, Präsident der Deutschen Krankenhausgesellschaft gegenüber Kontrovers: "Die Krankenhäuser stehen seit Jahren unter einem enormen finanziellen Druck, das wirkt sich in allen Bereichen aus, leider auch bei den Sachkosten, zu denen auch das Essen gehört. Krankenhäuser müssen auch hier sehr genau schauen, was kann an Geld ausgegeben werden."

Krebspatienten besonders betroffen

Besonders gravierend ist das zum Beispiel bei Krebspatienten. Sie bleiben oft über Monate im Krankenhaus. Laut einer Studie von 2021 war bei bis zu 20 Prozent der verstorbenen Krebspatienten nicht ihre Erkrankung, sondern Mangelernährung die Todesursache, so eine Studie der Klinik für Tumorbiologie der Universität Freiburg.

Isst ein Krebspatient wenig Nahrhaftes, wird sein Körper durch die Chemotherapie ausgezehrt und stellt seine Funktion ein. Gesunde Nahrung dagegen kann die Heilung begünstigen. Neben Tumorerkrankten sind besonders Menschen mit Magen-Darm-Operationen und ältere Patienten von Mangelernährung betroffen.

Positives Beispiel in Ebersberg

Kontrovers besucht die Patientenküche der Kreisklinik Ebersberg. Eines der wenigen Krankenhäuser in Bayern, das uns zum Thema überhaupt filmen lässt. Die Kreisklinik gilt als vorbildlich, was Essen im Krankenhaus anbelangt – auch für Kassenpatienten. Küchenchef Ludwig Grill erklärt seine Philosophie, die mit viel Arbeit verbunden ist: "Der Patient ist nicht dumm, der kriegt mit, was frisch, was selbergemacht ist. Wir produzieren die Semmelknödel selber, wir machen die Spätzle selber."

Selbstgekocht ist bei guter Organisation und dem richtigen Personal mit nur wenig mehr finanziellem Aufwand möglich. In Ebersberg sieht man das Essen nicht als Kostenfaktor, sondern ist stolz auf die Qualität. Ludwig Grill hat freie Hand, was das Budget und die Einteilung seines Küchen-Teams anbelangt. Mit Rückendeckung des Trägers werden die Prioritäten anders gesetzt - gegen industriell vorgekochtes Essen.

Politik und Krankenkassen sind gefordert

Doch gerade Politik und Krankenkassen verweigern sich solchen Ideen seit Jahren. Das kritisiert auch Ernährungsmediziner Professor Hans Hauner von der Technischen Universität München: "Da fehlt wirklich der Wille der Verantwortlichen, denn das wäre am Ende für das ganze System gut." Die Position des Bundesgesundheitsministeriums ist seit langem die gleiche, auf Anfrage von Kontrovers heißt es: "Für die Verpflegung im Krankenhaus sind die Kliniken im Rahmen ihrer Organisationshoheit selbst verantwortlich."

Diese Haltung hat nun renommierte Ärzte und Wissenschaftler auf den Plan gerufen. In einem offenen Brief an Bundesgesundheitsminister Lauterbach (SPD) und den Bundesminister für Ernährung Özdemir (B‘90/Grüne) fordern sie eine bessere Finanzierung der Krankenhausverpflegung und verpflichtende Standards für die Ernährung in Kliniken.