Er war "Pee-wee Herman": Hollywoodstar Paul Reubens ist tot

Einer der Größten der Unterhaltungsindustrie

Der 1952 im US-Bundesstaat New York geborene Reubens war in Florida aufgewachsen und hatte schon als Kind Theater gespielt. Später zog er nach Hollywood und bekam in den 70er Jahren erste Rollen in Film und Fernsehen. In den 80er Jahren erfand er die schrullig-komische Figur des "Pee-wee Herman", mit der er jahrzehntelang unter anderem in Theater und Film Erfolge feierte. Reubens bekam für sein Werk zahlreiche Auszeichnungen.

Neben seiner legendären Rolle spielte Paul Reubens in zahlreichen Hollywoodproduktionen mit, war in Kinofilmen wie "Nightmare Before Christmas", "Batmans Rückkehr", "Matilda" und "Blow" zu sehen. Zudem trat er in Serienhits wie "Blacklist", "Gotham", "30 Rock" und als Synchronsprecher bei "Star Wars Rebels" auf.

Anklage wegen des Besitzes von Kinderpornografie

Anfang der 90er Jahre wurde Reubens wegen unsittlichen Verhaltens in einem Kino festgenommen und legte daraufhin eine längere Auftrittspause ein. Anfang der 2000er Jahre wurde der Schauspieler wegen des Besitzes von Kinderpornografie angeklagt. Reubens bekannte sich daraufhin eines weniger schwerwiegenden "Obszönitäts"-Vorwurfs schuldig, der mit einer Geldstrafe von 100 Dollar und drei Jahren Bewährung geahndet wurde. Die Anklage bezog sich auf Nacktbilder von Kindern, die bei einer Hausdurchsuchung von Reubens Hollywood-Villa 2001 gefunden wurden. Reubens und sein Anwalt hatten das Bildmaterial als "erotische Kunst" und "Kitsch-Andenken" dargestellt.