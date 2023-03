Entsetzen über Mädchen-Gewalt: 13-Jährige gequält und gefilmt

Mädchen, die selbst erst zwischen zwölf und 17 Jahre alt sind, verprügeln und verletzen andere junge Mädchen: Davon berichtete kürzlich die Polizei im fränkischen Ansbach. Und auch in der Stadt in Heide Schleswig-Holstein hat es am 21. Februar einen solchen Vorfall gegeben, in dem nun die Ermittlungen laufen. Es ist nicht der erste Fall von Jugendgewalt in der Stadt - der Bürgermeister von Heide will deshalb mit konkreten Maßnahmen reagieren.

Schleswig-Holstein: Jugendliche quälen eine 13-Jährige

Das fast drei Minuten lange Video zeigt offenbar nur einen Teil der Tat. Der Angriff in der Nähe des Heider Bahnhofs im Kreis Dithmarschen soll nach Medienberichten noch länger gedauert haben. Mehrere Mädchen im Alter von zwölf bis 17 Jahren haben die 13-Jährige gedemütigt und regelrecht gequält. Zu sehen ist, wie die Mädchengruppe ihr Opfer auf die Knie zwingt. Die Angreiferinnen schlagen das wehrlose Mädchen, schütten ihm Cola über die Haare, drücken eine Zigarette in seinem Gesicht aus. Es gibt auch Brandspuren im Haar. Wenn Passanten vorbeikommen, tun sie so, als würden sie sich um das weinende Mädchen kümmern und ihm helfen wollen. Dann machen die Angreiferinnen weiter.

Das Video der Tat verbreitete sich rasch im Internet. Die Polizei hat dazu aufgerufen, es nicht weiter zu verbreiten.