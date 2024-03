Elterngeld: Was sich jetzt ändert

Die Hürden, um Elterngeld zu erhalten, werden jetzt höher. Damit sollen weniger Eltern Anspruch auf Elterngeld haben als bisher. Denn: Die Bundesregierung muss sparen. Nach heftigen Debatten seit dem vergangenen Jahr kommt die Änderung aber in einer stärker abgeschwächten Form als ursprünglich geplant.

Einkommensgrenzen sinken schrittweise

Die Einkommensgrenze für das Elterngeld sinkt – sowohl für Paare als auch für Alleinerziehende. Das heißt: Besserverdiener erhalten ab jetzt kein Elterngeld mehr. Konkret sieht die Änderung vor: Eltern, deren Kinder ab 1. April 2024 geboren werden, dürfen gemeinsam nur noch maximal 200.000 Euro pro Jahr verdienen, um Elterngeld zu erhalten. Bisher lag die Grenze bei einem zu versteuernden Jahreseinkommen von 300.000 Euro bei Paaren. Das Bundesfamilienministerium rechnet damit, dass eine kleine Gruppe von 7.000 Paaren (entspricht 0,5 Prozent) davon betroffen ist.

Genau in einem Jahr ab 1. April 2025 wird die Einkommensgrenze nochmals weiter herabgesenkt, auf 175.000 Euro. Sie gilt dann sowohl für Paare als auch für Alleinerziehende. Nach internen Schätzungen geht das Ministerium davon aus, dass bei diesem Schritt eine "nur geringe Zahl von Alleinerziehenden von der Absenkung der Einkommensgrenze betroffen" ist.

Dennoch: Aufgrund der Änderungen rechnet das Bundesfamilienministerium damit, ab dem Jahr 2026 jährlich 250 Millionen Euro einzusparen.

Paralleler Elterngeld-Bezug eingeschränkt möglich

Für künftige Eltern gilt ab 1. April 2024 noch eine weitere Änderung: Ab dann kann Elterngeld nur noch eingeschränkt gleichzeitig bezogen werden. Es bleibt zwar insgesamt bei 14 Monaten Standard-Elterngeld – aber nur einen Monat davon können Paare gemeinsam zu Hause bleiben und parallel Elterngeld beziehen. Und das auch nur im ersten Lebensjahr des Kindes. Ausnahmen davon gelten bei Mehrlings-Geburten, Frühchen oder Kindern mit Behinderungen.

Vom Bundesfamilienministerium heißt es hierzu: "Partnerinnen oder Partner werden darin bestärkt, Elterngeldmonate abwechselnd mit dem anderen Elternteil zu beziehen. Mit der Neuregelung soll eine langfristig partnerschaftliche Aufteilung von Sorgearbeit und Erwerbstätigkeit beider Elternteile gefördert werden."

Wie kommt das bei Betroffenen an?

Knapp zwei Drittel von 1.057 Befragten in Deutschland halten die Absenkung der Einkommensgrenze für richtig/eher richtig. Das zeigt eine repräsentative Online-Umfrage zu den Änderungen, die das Bundesfamilienministerium in Auftrag gegeben hat. Selbst unter potenziell betroffenen Gruppen finden demnach mehr Menschen die Absenkung richtig als falsch. Fast ein Drittel gibt aber an, es nicht beurteilen zu können und macht damit eine relativ große Unsicherheit deutlich.