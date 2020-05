Einreise und Urlaub: Was ist wann in den Bundesländern erlaubt?

​​In welche Bundesländer darf ich als Tourist?

In die meisten Bundesländer ist die Einreise als deutscher Tourist nicht verboten – zumindest als Tagestourist, denn in Hotels übernachten darf man noch nicht. Das gilt auch für bayerische Bürger, da Ministerpräsident Söder die Ausgangsbeschränkung diese Woche in eine Kontaktbeschränkung umgewandelt hat: Es ist nun auch erlaubt, ohne triftigen Grund das Haus zu verlassen.

Nur in den vier Bundesländern Sachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt ist laut der Corona-Verordnungen nicht gestattet, als Tourist einzureisen. Laut der Regierung Sachsen-Anhalts ist so ein Verbot ein geeigneter Weg, um die Ausbreitung von Covid-19 zu verhindern oder zumindest zu verzögern.

Nach Mecklenburg-Vorpommern sind alle Reisen untersagt – mit folgenden Ausnahmen: Wenn man seinen ersten Wohnsitz im Bundesland hat, beruflich reist, vor Gericht aussagen muss, an einer Beerdigung teilnimmt, seine Kernfamilie besucht, wegen einer medizinisch notwendigen Behandlung, wenn man nach Mecklenburg-Vorpommern umzieht oder dort eine Jagderlaubnis hat.

Noch schärfere Sonderregeln gelten für manche Inseln. Tagesreisen zu den Inseln und Halligen in Schleswig-Holstein sind sogar für die Bevölkerung des Bundeslands verboten. In Niedersachsen ist es untersagt, Personen auf eine der Inseln im Land zu befördern, die dort nicht ihren ersten Wohnsitz, eine Zweitwohnung oder ein Dauermietverhältnis auf einem Campingplatz nachweisen können. Zu den sieben betroffenen Inseln in Niedersachsen zählen Wangerooge, Langeoog, Borkum und Noderney.

Doch auch die vier Bundesländer mit Einreiseverbot haben mittlerweile Fahrpläne für die Öffnung vorgelegt. Sachsen darf man voraussichtlich wieder ab 15. Mai als Tourist betreten, Schleswig-Holstein ab dem 18. Mai, Mecklenburg-Vorpommern ab dem 25. Mai und Sachsen-Anhalt erst wieder im Juni. Mit dem 18. Mai fällt auch das Betretungsverbot für die Inseln und Halligen in Schleswig-Holstein.

Reisebusreisen sind in den meisten Bundesländern (auch in Bayern) explizit verboten, weil dort durch die räumliche Nähe und die Dauer ein hohes Ansteckungsrisiko besteht, ebenso Stadtführungen oder Schiffsausflüge. Nordrhein-Westfalen will die Ausflugsschifffahrt ab dem 11. Mai wieder erlauben.

Wer kann in Hotels und auf Campingplätzen übernachten?

Aktuell ist es noch in keinem Bundesland erlaubt, als Tourist in Hotels, auf Campingplätzen oder in anderen Herbergen zu übernachten. Geschäftsreisende dürfen allerdings in Hotels und Pensionen bleiben. Die meisten Bundesländer erlauben außerdem Sonderregelungen. So sind im Saarland Übernachtungen aus „unabweisbaren persönlichen Gründen“ erlaubt und in Rheinland-Pfalz in „Härtefällen“ für private Zwecke. In Bayern ist die Beherbergung von privat Reisenden erlaubt, „soweit der Aufenthalt nicht touristisch begründet ist“.

Ausdrückliche Ausnahmen gelten in vielen Bundesländern für Dauercamper. In Schleswig-Holstein dürfen die Betreiber Dauercamping zulassen, sofern die Gemeinschaftseinrichtungen wie Toiletten und Duschen geschlossen bleiben. Mit Zweitwohnsitz auf dem Campingplatz ist Dauercampen auch in Mecklenburg-Vorpommern erlaubt, Mitglieder des eigenen Haushalts dürfen einen begleiten. Auch in Thüringen ist Übernachten auf dem Platz für Dauercamper erlaubt, in Sachsen seit dem 4. Mai die Eigennutzung von Ferienwohnungen und Wohnmobilen.

Wann ist Urlaub wieder möglich?

Die meisten Bundesländer haben in den letzten Tagen bereits ihre Pläne vorgelegt, ab wann Campingplätze, Ferienwohnungen und Hotels voraussichtlich wieder Touristen als Gäste aufnehmen dürfen. Dann wären auch wieder Urlaube mit Übernachtungen möglich. Ob die geplanten Daten eingehalten werden, hängt davon ab, wie sich die Coronakrise in Deutschland entwickelt – eine Garantie gibt es also nicht. Bund und Länder haben beschlossen: Wenn in Landkreisen oder kreisfreien Städten mehr als 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern innerhalb von sieben Tagen bestätigt werden, muss sofort wieder ein konsequentes Beschränkungskonzept umgesetzt werden.

Als Erstes wollen Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen ab 11. Mai Übernachten auf Campingplätzen und in Ferienwohnungen wieder erlauben. Als Tourist im Hotel schlafen wird dort wohl aber erst zehn beziehungsweise 14 Tage später möglich sein (siehe Grafik). Bayern erlaubt voraussichtlich ab dem 30. Mai wieder Übernachtungen auf Campingplätzen, in Ferienwohnungen, Hotels oder Pensionen.