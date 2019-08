So schön kann man in Bayern Urlaub machen

Im Sonnenuntergang mit dem Boot fahren

Das sogenannte Schwäbische Meer, der Bodensee, hat nur einen kleinen Teil bayerisches Ufer. Dafür aber eine Insel: Lindau. Dort steht der einzige Leuchtturm Bayerns. Von der Spitze des Leuchtturms aus sehen Besucher den Seehafen und bis in die Schweizer Alpen. Auf der anderen Seite der Insel – am kleinen See – kann man sich ein Tretboot leihen und einmal um die Insel strampeln. Am besten so timen, dass man zum Sonnenuntergang an der "Hinteren Insel" ist. Von dort sieht man die Sonne im Wasser untergehen, so romantisch wie im echten Meer.