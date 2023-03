Deutschlandticket ab Montag verfügbar – Bundesrat stimmt zu

Der Weg für das Deutschlandticket ist frei: Der Bundesrat hat dem Gesetz für das bundesweit gültige Nahverkehrsticket zum Preis von 49 Euro mehrheitlich zugestimmt. Somit kann es wie geplant ab Montag verkauft werden – gelten soll es ab Mai.

Preis für die kommenden Jahre nicht festgelegt

Der Bund wird demnach jährlich bis 2025 1,5 Milliarden Euro zur Verfügung stellen – genau wie die Bundesländer. Das sogenannte Regionalisierungsgesetz macht jedoch deutlich, dass es in kommenden Jahren nicht bei dem Preis bleiben muss. So ist die Rede von "einem Einführungspreis von 49 Euro pro Monat im monatlich kündbaren Abo", die festgelegte Finanzierung müsse mit den Ticket-Einnahmen in Einklang stehen.

Das Ticket ist als monatlich kündbares Abo erhältlich – über die Apps oder Internetseiten der Verkehrsunternehmen sowie häufig auch in den Kundenzentren am Ort. Die 49 Euro werden monatlich vom Konto abgebucht. Man kann das Abo bis zum 10. eines Monats jeweils zum Monatsende kündigen. Anders als bei Monatskarten vieler Verkehrsunternehmen darf man mit diesem Ticket grundsätzlich keine anderen Personen, Fahrräder oder Hunde mitnehmen. Nur Kinder unter sechs Jahren fahren kostenlos mit.

Bremens Verkehrssenatorin: "Revolution für den Nahverkehr"

Die Bremer Verkehrssenatorin Maike Schaefer (Grüne) sprach von einem Ende der Kleinstaaterei mit unterschiedlichen Tarifen in den rund 75 Verkehrsverbünden. "Das ist eine Revolution für den Nahverkehr in Deutschland. Es ist ein Beitrag für den Klimaschutz und das Portemonnaie."

Mehrere Bundesländer bieten das Ticket für bestimmte Gruppen wie Studenten noch günstiger an. Zudem gibt es aber unterschiedliche Konditionen etwa beim Transport von Fahrrädern oder Haustieren. Der Schienen-Beauftragte des Bundes, Michael Theurer, forderte die Länder auch hier zu einer Vereinheitlichung auf.