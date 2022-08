Debatte über Feuerwerk bei "Rhein in Flammen" trotz Trockenheit

Mit dem Rhein steht zurzeit auch das Thema Trockenheit in Verbindung. Der Pegel des wichtigen Schifffahrtsflusses sinkt, statt blauem Wasser grenzen gelbe Sand- und Steinbände an die Ufer. Zudem brennen in Deutschland immer wieder Wald- und Wiesengebiete.

Zu diesem Sommer gehören aber auch langersehnte Veranstaltungen: In Koblenz etwa "Rhein in Flammen" - eine Festreihe zwischen Mai und September, bei denen Orte, Burgen und Rheinanlagen unter anderem durch Feuerwerk erstrahlen. Der Einsatz dieser Pyrotechnik ist angesichts der Dürrezeit äußert umstritten.

"Rhein in Flammen": Viele Interessen kommen zusammen

Laut der Rheinland-Pfalz Tourismus GmbH, Veranstalter des Events, schauten sich am Samstagabend rund 90.000 Teilnehmer "Rhein in Flammen" zwischen Spay und Koblenz an. Nach zwei Jahren Corona-Pause spielte dabei auch der wirtschaftliche Aspekt der Veranstaltung eine Rolle. Die Hoteliers, die Gaststätten, die beteiligten Schiffe: "Es sind ganz, ganz viele Interessen, die hier abzuwägen sind", sagte die Bürgermeister von Koblenz, Ulrike Mohrs (CDU), im Vorfeld dem SWR. "Aber eines möchte ich ganz deutlich machen: Das Sicherheitsinteresse war für uns immer wirklich das höchste und das übergeordnete Interesse."

Nicht alle Feuerwerke abgebrannt, Schiffskonvoi abgesagt

So habe es dieses Jahr ein "neues, komprimiertes Veranstaltungskonzept" gegeben: Der festliche Schiffskonvoi wurde wegen zu wenig Wasser abgesagt. Nicht alle Feuerwerke würden abgebrannt, nur solche Feuerwerkskörper, "die die größtmögliche Sicherheit gewährleisten". Außerdem hieß es zum Sicherheitskonzept, Feuerwerke würden in einigen Orten vorsorglich am Wasser abgeschossen. Am Gelände der Festung Ehrenbreitstein in Koblenz seien im Vorfeld Totholz entfernt und die Zisternen mit Wasser befüllt worden.

Feuerwehr Koblenz bewässert Festungshang

Die Zisternen spielten auch in den Sozialen Netzwerken eine Rolle. Die Feuerwerk Koblenz postete am Samstag ein Foto von der Bewässerung mit dem Kommentar: "Auch in diesem Jahr wird der Festungshang vor dem Feuerwerk wieder bewässert." Woher kommt das Wasser, fragte sich daraufhin ein User, womöglich angesichts des Pegelstands und der Sparaufforderungen in Deutschland: "Mit Wasser aus dem ... Rhein?!" Die Antwort der Feuerwehr: "Der größte Teil wurde aus Regenwasserzisternen auf der Festung entnommen."