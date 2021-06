Das Internet rätselt: Trägt Trump hier seine Hose falsch rum?

Lange war es rund um Donald Trump für seine Verhältnisse still. Seit seiner Wahlniederlage hat sich der Ex-Präsident auf sein Anwesen in Mar-a-Lago in Florida zurückgezogen. Seine Verbannung von Twitter und seine Sperre bei Facebook haben ihm seiner wichtigsten Kanäle beraubt.

Ins Gespräch kam er hauptsächlich über seinen Blog, den er inzwischen wieder eingestellt hat, sowie über Pressemitteilungen. Über diese Wege bezeichnete er ein gedoptes Rennpferd beispielsweise als "Junkie" oder nannte Mitch McConnell, den Minderheitsführer der Republikaner im Senat, einen "mürrischen, verbissenen, ernsten Parteisoldaten", mit dem die Partei keinen Erfolg haben werde. An andere Stelle soll er ihn einen "dämlichen Hurensohn" genannt haben.

Rede bei Parteitag der Republikaner

Öffentliche Auftritte des inzwischen 75-Jährigen gab es aber lange nicht. Das änderte sich nun: Am Samstag hielt Trump eine Rede auf dem Parteitag der Republikaner in Greenville in North Carolina. Dabei kokettierte er wiederholt mit einer erneuten Kandidatur. 2024 sei "ein Jahr, auf das ich mich sehr freue", sagte Trump. 2024 findet in den USA die nächste Präsidentschaftswahl statt. Darüber hinaus attackierte er die Regierung des aktuellen Präsidenten Joe Biden.

Für viele blieb aber weniger Trumps Worte als seine Kleidung hängen. Denn schnell gab es Spekulationen: Trägt Trump seine Hose etwa falsch rum? Das fragte sich unter anderem der New-York-Times-Kolumnist und ehemalige Mitarbeiter der Obama-Regierung Brandon Friedman auf Twitter.