Variante aus Südafrika: Erster Verdachtsfall in Deutschland

Neue Corona-Variante: Sorge um Impfschutz

Die EU-Gesundheitsbehörde ECDC hat insbesondere wegen möglicher Auswirkungen von Omikron auf den Impfschutz Bedenken. B.1.1.529 sei die am stärksten abweichende Variante, die bislang während der Pandemie in umfassenden Zahlen entdeckt worden sei, teilte die in Stockholm ansässige Behörde am späten Freitagabend in einer Einschätzung zur Bedrohungslage durch die neue Virus-Variante mit. Dies wecke ernsthafte Sorgen, dass sie die Wirksamkeit der Corona-Impfstoffe erheblich verringern und das Risiko von Reinfektionen erhöhen könnte.

Zuvor hatte die WHO die neue Virus-Variante als "besorgniserregend" eingestuft. Wegen der vielen Mutationen könne sie besonders leicht übertragbar sein. Fast 100 Sequenzen der Variante sind Berichten zufolge bislang bekannt.

EU-Gesundheitsbehörde ECDC verweist auf AHA-Regeln

Laut ECDC gibt es zwar noch größere Unsicherheiten hinsichtlich der Übertragbarkeit, der Wirksamkeit der Impfstoffe und des Wiederansteckungsrisikos. Dennoch hält die Behörde die Wahrscheinlichkeit einer weiteren Einschleppung und Verbreitung der Variante im Europäischen Wirtschaftsraum für hoch.

Deshalb sei ein vorsorglicher Ansatz wichtig. Das ECDC rät dringend zur verstärkten Umsetzung von nicht-pharmazeutischen Interventionen: zum Beispiel Abstand halten und das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes.

Kommen die Reiseeinschränkungen schon zu spät?

Reisen von und in betroffene Gebiete sollten vermieden werden. "Zu diesem Zeitpunkt müssen wir basierend auf unseren Erfahrungen mit vorherigen Varianten proaktiv sein und vorsorglich Maßnahmen umsetzen, um Zeit zu gewinnen, bis wir mehr Erkenntnisse gewinnen", erklärte die ECDC-Direktorin Andrea Ammon.

Neben Deutschland haben auch andere EU-Länder wie Dänemark und Italien Reisebeschränkungen verhängt. Doch die neue Variante wurde bis Freitag bereits in Belgien, Hongkong und Israel nachgewiesen. In Tschechien besteht ebenfalls der Verdacht, dass die Omikron-Variante bereits aufgetreten ist. Wie das Nationale Institut für öffentliche Gesundheit mitteilt, ist eine Person betroffen, die sich in Namibia aufgehalten hat.

Dutzende Corona-Infizierte in Amsterdam

Auch in den Niederlanden sind die Behörden alarmiert. Dutzende aus Südafrika in Amsterdam gelandete Passagiere sollen mit dem Coronavirus infiziert sein. Es sei allerdings noch nicht geklärt, ob es sich dabei um die neue Virusvariante B.1.1.529 handele, zitierte die Zeitung "De Telegraaf" die Gesundheitsbehörden. Das sollten Folgeuntersuchungen des Erasmus Medical Centre in Rotterdam zeigen. Am Freitagvormittag waren zwei Flugzeuge der Gesellschaft KLM mit rund 600 Menschen an Bord auf dem Airport Schipohl gelandet. Die Maschinen waren in Kapstadt und Johannesburg gestartet.

Die infizierten Personen würden in einem bewachten Isolationshotel untergebracht, hieß es weiter. Wer ein negatives Testergebnis erhalte, dürfe den Flughafen verlassen, müsse aber fünf Tage lang in häusliche Quarantäne und sich nach fünf Tagen erneut testen lassen. Reisende mit einem positiven Testergebnis würden mindestens sieben Tage in dem Hotel bleiben, wenn sie Beschwerden hätten, und fünf Tage, wenn sie keine Beschwerden hätten.

Hongkongs Omikron-Infizierte mit ungewöhnlich starker Viruslast

Die beiden bestätigten Omikron-Infizierten in Hongkong wurden bereits näher untersucht. Sie weisen offenbar eine sehr schnell ansteigende Viruslast auf. Die PCR-Tests der Männer, die wenige Tage zuvor noch negativ ausgefallen waren, enthielten einen Ct-Wert von 18 und 19. "Das ist wahnsinnig hoch, insbesondere wenn man bedenkt, dass die zwei bei den letzten PCR-Tests noch negativ waren", schreibt der Epidemiologe Eric Feigl-Ding, der lange Zeit an der Universität Harvard forschte. Es sehe so aus, als ob die Variante dem Impfschutz tatsächlich entgehen könnte, so Feigl-Ding weiter.

Laut Angaben der Hongkonger Regierung wurde die Omikron-Variante des Coronavirus von einem Reisenden aus Südafrika eingeschleppt, der sich seit seiner Ankunft am 11. November in einem Quarantäne-Hotel befand. Am 13. November wurde er dann positiv getestet.Es wird davon ausgegangen, dass der Mann trotz strenger Isolation einen 62-Jährigen im gegenüberliegenden Zimmer des Quarantäne-Hotels angesteckt hat. Dieser wurde am 18. November während seines vierten PCR-Tests positiv getestet. In beiden Fällen wurde bei einer späteren Genomsequenzierung deutlich, dass sie sich mit der Omikron-Variante des Coronavirus infiziert hatten.

Einer Stellungnahme der Hongkonger Regierung zufolge soll der Einreisende aus Südafrika möglicherweise keinen ausreichenden Mundschutz getragen haben, als er seine Hoteltür beim Entgegennehmen von Essensbestellungen geöffnet habe. Dies sei womöglich der Grund für die Infektion trotz Quarantäne-Isolation.