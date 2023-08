Corona-Infektionen steigen an: Epidemiologe rät zu Selbsttests

Wegen steigender Zahlen von bestätigten Corona-Fällen in Deutschland hat der Bremer Epidemiologe Hajo Zeeb im Verdachtsfall zu Selbsttests aufgerufen. "Wer Erkältungssymptome hat, sollte sich jetzt wieder testen, um eine Corona-Infektion zu erkennen und möglichst niemanden anzustecken", sagte Zeeb dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. "Die Tests funktionieren weiterhin zuverlässig, auch bei der neuen Variante."

Hohe Dunkelziffer bei Corona-Infektionen vermutet

"Wir müssen davon ausgehen, dass sich viele Menschen gerade mit Corona infiziert haben und glauben, nur an einer Erkältung erkrankt zu sein", sagte Zeeb. "Die Dunkelziffer ist sehr hoch, wir kennen die genaue Zahl der Fälle einfach nicht." Auch der Hausärzteverband rief zu einem größeren Bewusstsein für eine mögliche Infektion mit dem Coronavirus auf. "Aktuell nehmen wieder vermehrt in Praxen Coronafälle wahr. Patientinnen und Patienten raten wir daher, bei einem Infekt auch an eine mögliche Covid-19-Infektion zu denken", sagte Verbands-Vizechefin Nicola Buhlinger-Göpferth dem Redaktionsnetzwerk Deutschland.

Virologe: Größere Corona-Welle wahrscheinlich

Der Essener Virologe Prof. Ulf Dittmer sieht momentan eine Corona-Sommerwelle, "keine sehr große, aber eine Sommerwelle". Er hält auch eine neue größere Corona-Welle für wahrscheinlich, "und damit werden auch wieder mehr Menschen schwer erkranken, vor allem Menschen mit einem geschwächten Immunsystem. Dittmer kritisiert eine nach wie vor unbefriedigende Datenlage bei Covid-19. "Die Datenlage ist nicht gut, weil nur noch wenig getestet wird", sagte er der Kölnischen Rundschau: "Wir sind ein wenig im Blindflug unterwegs. Und wenn es noch einmal dramatischer werden sollte, werden wir das erst bemerken, wenn die Fallzahlen in den Krankenhäusern stark steigen."

Stiko empfiehlt Auffrischungsimpfung für Risikopatienten

Für Nicola Buhlinger-Göpferth vom Hausärzteverband sei auffällig, dass sich nur wenige Menschen impfen lassen wollen. "Die Hausarztpraxen werden ihre Risikopatientinnen und -patienten insbesondere Richtung Herbst wieder intensiver auf die Impfung ansprechen, etwa gemeinsam mit der Empfehlung zur Grippeschutzimpfung", sagt Buhlinger-Göpferth. Die Ständige Impfkommission (Stiko) empfiehlt eine Auffrischungsimpfung für Menschen ab 60 Jahren sowie ab sechs Monaten mit bestimmten Vorerkrankungen.

Neue Variante EG.5 ist ansteckender

Weil EG.5 im Vergleich zu seinen "Eltern" XBB.1.9.2 und XBB.1.5 eine zusätzliche Mutation im Spike-Protein trägt, ist diese Variante ansteckender. Vermutlich ist es diese kleine Abweichung, die es dem Virus ermöglicht, eine bereits erworbene Immunität gegen Corona zu umgehen.

Solche Veränderungen seien ein üblicher Prozess, sagt der Infektiologe Christoph Spinner vom Klinikum rechts der Isar in München: "Das Virus sucht nach Überlebensmöglichkeiten. Und das Immunsystem von uns Menschen passt sich entsprechend an, um sich auch gegen neue Varianten wehren zu können. So wird es immer wieder neue Corona-Varianten geben."

Wie gefährlich ist die Variante EG.5?

Die Virusvariante EG.5 ist nicht gefährlicher, darin sind sich die Experten einig. Die Virologin Ulrike Protzer von der Technischen Universität München sagt: "Die neuen Varianten sind nicht gefährlicher als Omikron. Das heißt, sie machen nicht schwerer krank. Sie sind immer ein bisschen ansteckender, darauf wird das Virus einfach evolutionär selektiert, aber sie machen nicht schwerer krank. Und deswegen kann man das auch gelassen betrachten."

Auch die WHO hat bislang noch keine Anhaltspunkte, dass Erkrankungen mit dem Sub-Typ EG.5 eventuell schwerer verlaufen.