Zehntausende Corona-Impfdosen für Hochwassergebiete

Viele Menschen haben nach der Hochwasserkatastrophe in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz kein eigenes Dach mehr über dem Kopf. Sie sind in Notunterkünften untergeschlüpft, bei Bekannten oder bei Verwandten. Die empfohlenen Corona-Hygiene und -Abstandsregeln einzuhalten, ist vielen nicht möglich. Damit sich nach dem Wasser nicht auch das Virus in den betroffen Regionen ausbreitet, soll dort verstärkt geimpft werden.

Über 23.000 zusätzliche Impfdosen in Rheinland-Pfalz

Das Bundesgesundheitsministerium hat den Hochwasserregionen heute zusätzlichen Impfstoff angeboten. Wie eine Sprecherin mitteilte, können damit niedrigschwellige Impfangebote vor Ort gemacht werden. Rheinland-Pfalz habe dieses Angebot bereits angenommen und erhalte 23.400 zusätzliche Dosen des Herstellers Biontech/Pfizer.

Dort, wo die Arztpraxen wegen des Hochwassers schließen mussten, sollen mobile Impf-Teams eingesetzt werden. Bei Bedarf sollen die Menschen in der Region auch mit Masken, Tests und Medikamenten versorgt werden, hieß es von der Ministeriumssprecherin weiter.