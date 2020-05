Corona: Die Ereignisse vom 18. und 19. Mai

22.00 Uhr: Mehrheit der Deutschen rechnet wegen Krise mit Steuererhöhungen

Wegen der wirtschaftlichen Folgen der Coronavirus-Krise glauben einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts INSA zufolge 62 Prozent der Befragten an Steuererhöhungen. Das berichtet die "Bild"-Zeitung. Keine Erhöhung erwarteten dagegen 18 Prozent, 16 Prozent gaben an, sie wüssten es nicht.

19.33 Uhr: Sanofi-Chefs wollen Impfstoff allen zugänglich machen

Bei einem Treffen mit Frankreichs Präsident Macron im Elysee-Palast teilten die drei Pharma-Bosse dessen Auffassung, dass ein Impfstoff ein globales öffentliches Gut sein müsse. Einer der Chefs hatte vorige Woche für Entrüstung gesorgt. Laut Agenturberichten hatte er gesagt, die USA hätten wegen früher Unterstützung der Forschung bei dem Impfstoff Vorrang.

19.10 Uhr: Straßenkinder fordern Hilfe von Bundesfamilienministerium

Zwei ehemalige Straßenkinder haben für die Initiative Momo mehr als 10.000 Unterschriften an Bundesfamilienministerin Giffey übergeben, um einen besseren Schutz für die Jugendlichen während der Corona-Krise einzufordern. Das teilte das Portal change.org mit, das die Unterschriftensammlung organisiert hatte. Demnach leben rund 20.000 Jugendliche in Deutschland auf der Straße.

Die Initiative "Momo - The Voice of the Disconnected Youth" verlangte eine Unterbringung der Kinder und Jugendlichen beispielsweise in leerstehenden Hotels oder Hostels, um sie besser vor Ansteckung mit dem Coronavirus sowie vor sexuellem Missbrauch zu schützen, solange Unterstützungsangebote wegen der Pandemie kaum zur Verfügung stehen. Auch sollten Bund und Länder Soforthilfen zur Verfügung stellen.

18.30 Uhr: Sechs Corona-Fälle an Schule in Münster

An einer Schule im nordrhein-westfälischen Münster sind vier Schüler und zwei Lehrer positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das teilte die Stadt am Dienstag mit. Alle Schüler und Lehrer der betroffenen Hauptschule - knapp 300 Menschen - würden nun getestet, sagte ein Stadtsprecher.

18.10 Uhr: Hilfsprogramm für Künstler in Bayern startet

Freischaffende Künstler in Bayern können nun endlich das Corona-Hilfsprogramm der Bayerischen Staatsregierung in Anspruch nehmen. Der Online-Antrag für Soforthilfe stehe bereit, teilte Kunstminister Bernd Sibler (CSU) in München mit. Insgesamt 140 Millionen Euro seien dafür vorgesehen, um den Lebensunterhalt der Künstlerinnen und Künstler zu sichern und Honorarausfälle zu kompensieren. Wegen der coronabedingten Einschränkungen haben viele Kulturschaffende keine Einnahmen mehr und stecken deswegen in großen finanziellen Schwierigkeiten. Künstler sollten über drei Monate hinweg monatlich bis zu 1.000 Euro erhalten, wenn "ihre fortlaufenden Einnahmen zur Sicherstellung des Lebensunterhalts aufgrund der Corona-Pandemie nicht ausreichen", hieß es.

Die Bezirksregierungen würden die Anträge bearbeiten und sich um eine zügige Auszahlung der Soforthilfe kümmern, hieß es aus dem Kunstministerium. Betroffene können ab sofort einen Antrag unter www.kuenstlerhilfe-corona.bayern abrufen. Zudem sei eine Hotline unter (0 89) 23 32 89 22 eingerichtet.

17.42 Uhr: Sechs Corona-Fälle in Premier League

Bei der ersten Runde der Massentests in der englischen Premier League sind sechs Coronafälle bei insgesamt drei Vereinen aufgetreten. Das teilte die Liga am Dienstag mit. Zuvor waren bei Spielern sowie Mitarbeitern aller Klubs insgesamt 748 Covid-19-Tests durchgeführt worden. "Die positiv getesteten Spieler oder Mitarbeiter werden sich nun sieben Tage lang selbst isolieren", teilte die Premier League mit. Namen der betroffenen Personen oder der Vereine wurden nicht bekannt. Die Premier-League-Klubs hatten am Dienstag nach wochenlanger Coronapause wieder das Training in Fünfergruppen aufnehmen dürfen.

17.39 Uhr: Kurz kündigt Gegenentwurf zu Wiederaufbauplan für EU-Wirtschaft an

Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz hat einen Gegenentwurf mehrerer Länder zum deutsch-französischen Corona-Wiederaufbauplan für die europäische Wirtschaft angekündigt. "Wir glauben, dass es möglich ist, die europäische Wirtschaft anzukurbeln und dennoch eine Vergemeinschaftung der Schulden zu vermeiden", sagte Kurz am Dienstag den "Oberösterreichischen Nachrichten". Das Gegenpapier solle "in den nächsten Tagen" vorgelegt werden.

17.18 Uhr: Künstler können ab jetzt Hilfsgelder beantragen

Schriftsteller, Schauspieler, Tänzer: Freischaffende Künstler in Bayern können ab jetzt über drei Monate hinweg bis zu 1.000 Euro monatlich als Unterstützung beantragen. Das hat die Staatsregierung heute bekannt gegeben.

17.06 Uhr: Köln hält an Karneval 2021 fest

Köln will trotz der Corona-Epidemie 2021 Karneval feiern. Eine Komplettabsage sei "keine Option", erklärte das Festkomitee Kölner Karneval am Dienstag nach einem Treffen von rund 100 Präsidentinnen und Präsidenten. Klar sei, dass es 2021 ein Dreigestirn, ein Kinderdreigestirn, eine Proklamation und auch einen Umzug geben werde. Kölns oberster Karnevalist, Christoph Kuckelkorn, erklärte, das Fest sei in der Stadt ein "starkes verbindendes Element". "Diese soziale Kraft brauchen wir gerade schweren Zeiten wie jetzt."

17.02 Uhr: Corona-Krise laut US-Notenbankchef schlimmste Rezession seit Jahrzehnten

Die Coronavirus-Pandemie hat die US-Wirtschaft nach Angaben von Notenbankchef Jerome Powell in die schlimmste Rezession seit dem Zweiten Weltkrieg gestürzt. Es gebe in der jüngeren Geschichte kein Vorbild für "das Ausmaß und die Geschwindigkeit" des gegenwärtigen Abschwungs, sagte Powell am Dienstag im US-Senat.

Die Pandemie habe in den USA innerhalb von nur zwei Monaten die positiven Arbeitsmarkt-Entwicklungen eines Jahrzehnts zunichte gemacht. Der Abschwung sei "erheblich schlimmer, als jegliche Rezession seit dem Zweiten Weltkrieg", so Powell.

16.46 Uhr: Vier Bundesländer verzeichnen keine Neuinfektionen

In mehreren Bundesländern sind in den vergangenen Tagen keine neuen Corona-Infektionen innerhalb von 24 Stunden bekannt geworden. So registrierte die Gesundheitsbehörde in Hamburg laut Mitteilung erstmals seit dem 8. März an einem Tag keine Neuinfektion. Mecklenburg-Vorpommern hatte am Montag keine Neuinfektion gemeldet. Sachsen-Anhalt meldete am Samstag keinen neuen Corona-Fall. Zwar war dort wegen des Wochenendes unklar, ob alle Landkreise Daten übermittelt hatten. Es kam aber seitdem täglich nur eine Neuinfektion hinzu. In Schleswig-Holstein wurde am Montag nur ein neuer Corona-Fall bekannt.

16.16 Uhr: 103 weitere Infektionen und 25 Tote in Bayern

In Bayern ist die Zahl der bestätigten Coronavirus-Fälle auf insgesamt 45.966 (Stand heute, 10.00 Uhr) gestiegen. Das sind 103 mehr als gestern, teilte das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit in Erlangen mit. 2.331 Infizierte sind gestorben, im Vergleich zu gestern sind dies 25 Todesfälle mehr. Von der Gesamtzahl der Fälle in Bayern gelten 40.510 als genesen. Diese Zahl beruht allerdings auf Schätzungen.

15.56 Uhr: Tests für Mitarbeiter im Gesundheitswesen gefordert

Die Krankenhäuser dringen auf regelmäßige Corona-Tests für Mitarbeiter im Gesundheitswesen. "Die Testung der Beschäftigten in Kliniken und Pflegeheimen hat eine zentrale systemrelevante Bedeutung in dieser Phase der Bekämpfung des Virus. Da sollten die Kosten des Tests kein Hemmnis sein", sagte der Hauptgeschäftsführer der Deutschen Krankenhausgesellschaft, Georg Baum, am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur. "Einmal wöchentlich sollte das Klinikpersonal getestet werden", so Baum weiter. Die Kosten müssten gegenfinanziert werden.

15.21 Uhr: Muslim-Verband rät zu längerer Pause von Gemeinschaftsgebeten

Der Zentralrat der Muslime in Deutschland (ZMD) empfiehlt alle Gemeinschaftsgebete, Ramadan-Nachtgebete und Festgebete in der Moscheegemeinschaft bis zum 31. Mai auszusetzen. "Es ist unsere religiöse Verpflichtung, diese für alle muslimischen Gläubigen schmerzlichen Einschnitte in der Corona-Zeit - gerade in der gemeinschaftlichen Religionsausübung - zum Schutze unserer Mitmenschen auf uns zu nehmen", sagte der ZMD-Vorsitzende Aiman Mazyek in Köln.

14.49 Uhr: 840.000 Firmen haben Kurzarbeit beantragt

840.000 Unternehmen haben seit Jahresbeginn einen Antrag auf Kurzarbeit gestellt. Die Arbeitsagenturen entschieden derzeit auch schneller als vor der Corona-Krise über Anträge, sagte Daniel Terzenbach, Vorstand der Bundesagentur für Arbeit, der "ZEIT". Ende in einem Betrieb die Kurzarbeit, werde aber sorgfältig geprüft. "Da schauen wir dann sehr genau hin. Wir lassen uns die Stundenzettel einzelner Mitarbeiter vorlegen, prüfen Urlaubslisten und Lohnabrechnungen", sagte Terzenbach. Das geschehe in Stichproben und bei Verdachtsfällen.

In der Finanzkrise in den Jahren 2009 und 2010 habe die Bundesagentur in 1,4 Prozent aller Kurzarbeitsfälle die Staatsanwaltschaft und den Zoll eingeschaltet. Beim heutigen Stand der Kurzarbeit entspräche das knapp 12.000 Fällen mit Betrugsverdacht, sagte Terzenbach. Betrug komme demnach zwar vor, sei aber kein Massenphänomen.

14.27 Uhr: WHO lässt Umgang mit Pandemie untersuchen

Die Mitgliedstaaten der Weltgesundheitsorganisation (WHO) haben eine unabhängige Untersuchung der Reaktion der UN-Organisation auf die Coronavirus-Pandemie beschlossen. Bei der Jahrestagung der WHO stimmten die Teilnehmer für eine Resolution, die eine "unparteiische, unabhängige und umfassende Evaluierung" forderte.

Der WHO war in den vergangenen Wochen von verschiedenen Seiten vorgeworfen worden, zu spät auf das Auftreten des Virus in China reagiert zu haben. Insbesondere US-Präsident Donald Trump wirft der WHO "Missmanagement" in der Krise und Einseitigkeit zugunsten Chinas vor.

14.01 Uhr: Bamberger Erzbischof spendet 80.00 Euro

Bambergs Erzbischof Ludwig Schick spendet 80.000 Euro für die weltweite Hilfe gegen die Folgen der Corona-Pandemie. Das Geld kommt von seiner Stiftung "Brot für alle Menschen", wie das Erzbistum mitteilte. Damit reagiere der katholische Kirchenvertreter auf konkrete, an ihn in seiner Funktion als Vorsitzender der Kommission Weltkirche der Deutschen Bischofskonferenz (DBK) gerichtete Hilferufe, erklärte Schick.

"Corona trifft besonders die Armen in den Entwicklungsländern", sagte der Erzbischof weiter. Nahrungsmittel und andere Hilfsgüter sowie Medikamente kämen bei ihnen derzeit noch weniger an als sonst, der Hunger nehme zu, Krankheiten breiteten sich aus. Seine Spende verteile er auf Projekte in Kamerun, Indien, Mauretanien, Guatemala sowie auf humanitäre Hilfsprojekte in der Ukraine.

13.52 Uhr: EU macht sich Merkel-Macron-Plan nicht zu eigen

Die EU-Kommission will ihren Plan gegen die Rezession wegen der Corona-Krise nicht alleine auf Grundlage des Vorschlags Deutschlands und Frankreichs erstellen. Die Behörde begrüße den Plan, und es gebe "thematische Überlappungen" zu den Vorstellungen Brüssels, sagte ein Sprecher von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am Dienstag. Das bedeute aber nicht, dass der Kommissionsplan "eine direkte Kopie des französisch-deutschen Vorschlags sein wird".

13.42 Uhr: Vatikan mahnt WHO-Mitglieder zu Solidarität und Einigkeit

Der Vatikan hat die Mitgliedsstaaten der Weltgesundheitsorganisation (WHO) zu Solidarität und einem gemeinsamen Vorgehen in der Corona-Krise gemahnt. Die beispiellose Situation werfe neues Licht auf die wechselseitige Abhängigkeit der Staaten und auf den hohen Rang der Gesundheit als Gemeingut, sagte der Ständige Beobachter des Heiligen Stuhls bei den Vereinten Nationen in Genf, Erzbischof Ivan Jurkovic, beim WHO-Jahrestreffen laut Redeskript.

Ohne "konkrete Solidarität" ließen sich die globalen Herausforderungen nicht bewältigen. Vielen Ländern drohten durch die Corona-Krise noch mehr Hunger und Instabilität, "besonders in den Regionen, die schon von anhaltenden Notlagen getroffen sind".

13.40 Uhr: Aufnahmestopp in bayerischen Pflegeheimen aufgehoben

Der derzeit bestehende grundsätzliche Aufnahmestopp in Senioren- und Pflegeheimen sowie stationären Einrichtungen für Menschen mit Behinderung wird laut Gesundheitsministerin Melanie Huml (CSU) aufgehoben. Künftig solle es ein individuelles Schutzkonzept für jede Einrichtung geben, sagte Huml nach der Kabinettssitzung in München.

13.37 Uhr: Bayern weitet Notbetreuung aus und öffnet Kitas nach Pfingsten

Nach wochenlanger Zwangspause sollen in Bayern schrittweise immer mehr Kinder zurück in Kindergärten und Krippen dürfen. "Kinder brauchen Kinder, das wissen wir alle", begründete Sozialministerin Carolina Trautner (CSU) nach den Kabinettsbeschlüssen in München. Demnach werde ab 25. Mai zunächst die Notbetreuung ausgeweitet, die ab kommenden Montag allen Vorschulkindern und ihren Geschwistern offen stehe. Außerdem dürften Großtagespflegeeinrichtungen und Waldkindergärten ab nächsten Montag wieder öffnen.

Nach den Pfingstferien, ab 15. Juni, sollen dann die Kinder zurück in die Kindergärten dürfen, die im September schulpflichtig werden. Gleiches gilt für Kinder, die vor dem Übergang in den Kindergarten stehen. Dabei gilt überall: Es sollen weiterhin möglichst kleine und feste Gruppen mit festen Betreuern gebildet werden.

13.24 Uhr: Bayern verschärft Hotspot-Grenzwert zu Neuinfektionen

Bayern verschärft seinen Grenzwert im Frühwarnsystem für die Corona-Neuinfektionen. Das Kabinett hat am Dienstag in München den Grenzwert auf 35 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen in einer Stadt oder einem Landkreis herabgesetzt, wie Staatskanzleichef Florian Herrmann (CSU) nach der Kabinettssitzung in München mitteilte. Das Frühwarnsystem sei ein "probates Mittel", um lokale Ausbruchsgeschehen schnell zu erkennen. Bund und Länder hatten sich auf den Grenzwert von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner geeinigt.

13.15 Uhr: Richter kippen Frankreichs Gottesdienstverbot

In Frankreich sollen Gläubige mit Einschränkungen schon bald wieder in Kirchen, Synagogen oder Moscheen Gottesdienst feiern dürfen. Das fordert das oberste Verwaltungsgericht, der Staatsrat, von der Regierung in Paris. Weil seit der jüngsten Corona-Lockerung andernorts wieder Treffen von bis zu zehn Personen möglich sind, sei das nach wie vor geltende Versammlungsverbot in Gotteshäusern nicht mehr verhältnismäßig, heißt es in einer Entscheidung vom Montag. Die entsprechenden Regelungen müssten binnen acht Tagen geändert werden.

12.35 Uhr: Grünes Licht für Basketball-Finalturnier

Die Basketball-Bundesliga (BBL) kann ihre Saison mit zehn Teams zu Ende bringen. Das Kabinett stimmte den Plänen der BBL für ein Finalturnier in München zu, wie der BR aus Regierungskreisen erfuhr. Das Meisterschaftsturnier soll ab dem 6. Juni in München ausgetragen werden. Zehn Klubs, darunter der FC Bayern und Bamberg, haben sich für die Teilnahme an dem Turnier entschieden, sieben Vereine - darunter Bayreuth und Würzburg - haben die Saison bereits beendet.

12.35 Uhr: Tschechien plant "Mini-Schengen" mit Österreich und Slowakei

Der tschechische Außenminister Tomas Petricek hat mit seinen Kollegen aus Österreich und der Slowakei über eine baldige Grenzöffnung verhandelt. "Wir sind zuversichtlich, dass Mitte Juni ein Mini-Schengen entstehen kann", sagte Petricek nach der gemeinsamen Videoschalte. Am weitesten seien die Gespräche über eine Öffnung für Touristen mit Österreich. Man wolle zusätzlich auch Ungarn einbeziehen. In Deutschland würden sich die Coronavirus-Fallzahlen zwar bessern, sagte Petricek, es gebe aber noch "mehrere Fragezeichen" bei Transitreisenden aus "Risikostaaten" wie Frankreich, hieß es.

12.16 Uhr: Bahnbeauftragter der Regierung dementiert Stellenabbau

Der Bahnbeauftragte der Bundesregierung, Enak Ferlemann, hat Befürchtungen um einen Stellenabbau bei der Deutschen Bahn in der Corona-Krise zurückgewiesen. "Wir stehen klipp und klar zur Strategie der Bahn", sagte er der "Zeit". Demnach sei eine Verdoppelung der Fahrgastzahlen bis 2030 sowie 70 Prozent mehr Güter im Schienengüterverkehr geplant. "Wenn das Bahnmanagement diese Ziele erfüllen soll, dann können wir keine Stellen abbauen".

Zuletzt war bekannt geworden, dass die Bahn wegen hoher Kosten und niedriger Fahrgastzahlen in der Corona-Krise Milliardenhilfen vom Staat benötigt. Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft rechnet damit, dass deshalb mindestens 10.000 Stellen wegfallen könnten.

11.53 Uhr: Niedersachsens Opposition will Regierung verklagen

FDP und Grüne in Niedersachsen wollen die schwarz-rote Landesregierung vor dem Staatsgerichtshof verklagen, weil sie den Landtag in der Corona-Krise ungenügend informiert sehen. Das kündigten die beiden Oppositionsfraktionen in Hannover an. Mit einem Eilantrag sollten die grundlegenden Informationsrechte des Landtags als gewählte Vertretung des Volkes und Kontrollinstanz der Regierung schnellstmöglich wieder sichergestellt werden, teilten sie mit.

Die Regierung erlasse seit Beginn der Corona-Krise im Wochentakt Verordnungen, mit denen sie teils massiv in die Grundrechte eingreife. Darüber werde das Landesparlament bisher erst unmittelbar vor dem Inkrafttreten oder im Nachhinein informiert, beklagten FDP und Grüne.

11.34 Uhr: DIHK fordert stärkere Steuerentlastungen

Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK) hat eine stärkere steuerliche Entlastung für Unternehmen in der Corona-Krise gefordert. Das Beste, was die Bundesregierung derzeit tun könne, "ist es, unsere Unternehmen finanziell flüssig zu halten", sagte DIHK-Präsident Eric Schweitzer in Berlin. Die bisherigen Hilfsprogramme reichten dafür nicht aus, die Firmen bräuchten vor allem "eine verbesserte Verlustverrechnung" mit Gewinnen aus den Vorjahren.

11.11 Uhr: Rund 20.400 Mitarbeiter im Gesundheitswesen infiziert

Seit Beginn der Corona-Krise haben sich dem Robert Koch-Institut (RKI) zufolge in Deutschland mehr als 20.400 Mitarbeiter von Kranken- und Pflegeeinrichtungen mit dem Coronavirus infiziert. Alleine in Krankenhäusern, Praxen, Dialyseeinrichtungen und bei Rettungsdiensten verzeichnete das RKI bis dato mehr als 11.800 Corona-Fälle. In Pflege- und anderen Wohneinrichtungen waren es mehr als 8.500 Infektionen. Insgesamt 895 erkrankte Mitarbeiter mussten demnach stationär behandelt werden, 61 sind gestorben.

11.03 Uhr: Trump droht WHO mit Austritt

US-Präsident Donald Trump hat der Weltgesundheitsorganisation im Streit über den Umgang mit der Coronavirus-Pandemie mit einem endgültigen Zahlungsstopp und einem Ausstieg gedroht. "Wenn sich die WHO nicht innerhalb der nächsten 30 Tage zu wesentlichen substanziellen Verbesserungen verpflichtet, werde ich mein vorübergehendes Einfrieren der US-Finanzierung für die WHO zu einer permanenten Maßnahme machen und unsere Mitgliedschaft überdenken", schrieb Trump in einem auf Twitter veröffentlichten Brief an WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus. Die WHO müsse ihre Unabhängigkeit von China demonstrieren.