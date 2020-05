Corona: Die Ereignisse vom 11. Mai bis 17. Mai

Bisher kam nämlich kein Geld des Freistaats bei den 400 bis 600 Münchner Gästeführern an, die seit Mitte März keinen Cent mehr mit Stadtführungen verdienen. Grund dafür sind die derzeitigen Regelungen des Freistaats Bayern für die Corona-Soforthilfe der Solo-Selbstständigen. Der Zuschuss leistet einen Beitrag zu laufenden betrieblichen Sach- und Finanzaufwendungen (u. a. gewerbliche Mieten, Pachten, Leasingaufwendungen für unternehmerisch genutzt Pkw), Lebenshaltungskosten werden durch die Corona-Soforthilfe aber nicht gedeckt. Für viele Gästeführer greift diese Hilfe nicht, da sie keine laufenden Betriebskosten haben. Andere Bundesländer (Hamburg, NRW, Berlin und Baden-Württemberg) haben bereits auf die Forderungen der Selbstständigen reagiert und ihre Programme entsprechend angepasst.

10.00 Uhr: Patient schenkt Dachauer Kliniken Schutzmasken

Ein dankbarer ehemaliger Patient hat dem Helios Amper-Klinikum Dachau 2.650 Schutzmasken geschenkt. Es handelt sich dabei um FFP2-Masken im Wert von 10.000 Euro.

Der Unternehmer aus Bergkirchen hat die in Corona-Zeiten dringend benötigte Ware über einen befreundeten Drogerie-Besitzer organisiert, der die Masken seinerseits aus dem Ausland bezogen hat. Wegen der Corona-Pandemie werden in den Amper-Kliniken in Dachau und Markt Indersdorf täglich 700 FFP2-Masken benötigt.

7.00 Uhr: Saurier mit Mundschutz - Lokschuppen Rosenheim öffnet seine Pforten wieder

Im Rosenheimer Lokschuppen sind ab Freitag wieder Meeressaurier zu sehen, denn das Ausstellungszentrum öffnet nach der Corona-Pause wieder seine Pforten. Neu: Die Saurier tragen nun Mundschutz und Tickets gibt es bis auf weiteres nur online zu kaufen.

Beim Kauf muss ein Zeitfenster für den Besuch gebucht werden. Das Hygienekonzept der Ausstellung sieht maximal 73 Besucher in den Ausstellungsräumen und 27 Gäste im Foyer vor. Führungen und Workshops werden derzeit nicht angeboten, auch nicht für Schulklassen oder Kindergärten. Wer sich trotzdem durch die Ausstellung führen lassen möchte, kann einen Audio-Guide für sein Smartphone erwerben.

Der Museumsshop ist geöffnet, das Bistro vorerst noch geschlossen. Die Beschäftigten des Ausstellungszentrums tragen einen Mundschutz und Handschuhe und sorgen für regelmäßige Desinfektionen, so der Lokschuppen. Leiter Peter Miesbeck sieht einen positiven Nebeneffek: "Die Besucher haben sehr viel Platz, um sich die Ausstellung anzusehen und können in aller Ruhe unsere Stars der Urzeit bewundern".

Donnerstag, 14. Mai

16.16 Uhr: Münchner Philharmoniker sagen Abokonzerte ab

Die Münchner Philharmoniker unter Chefdirigent Valery Gergiev werden bis Ende der Spielzeit keine Abonnement-Konzerte mehr spielen. Die Absagen gehen bis zum 7. Juli. "Dieser Schritt schmerzt, ist aber letztlich nur konsequent", sagte Intendant Paul Müller am Donnerstag in München. Derzeit seien Veranstaltungen dieser Art wegen der Corona-Pandemie nicht möglich. Sobald es die Möglichkeit gebe, Konzerte in kleinerem Rahmen und mit weniger Publikum zu spielen, werde man "besser heute als morgen" auf die Bühne zurückkehren.

Unklar ist noch, ob das Freiluftkonzert "Klassik am Odeonsplatz" im Juli stattfinden wird. Am 10. Juli soll der Pianist Igor Levit mit dem Chor und dem Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks spielen, am 11. Juli dann die Philharmoniker mit der Pianistin Hélène Grimaud. Hier wird nach Auskunft des Orchesters noch geprüft, ob das Konzert abgesagt oder auf einen anderen Termin verlegt wird.

14.10 Uhr: Zahl der Neuinfektionen in Oberbayern sinkt

In Oberbayern sind 20.671 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Das meldet das bayerische Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL). Das sind 74 mehr als am Vortag. Seit gestern Nachmittag sind neun mit dem Coronavirus infizierte Frauen und Männer gestorben. Damit sind in Oberbayern insgesamt 850 Menschen an COVID19 gestorben. Die Fallzahl pro 100.000 Einwohnern liegt bei rund 441. Damit hat Oberbayern den höchsten Wert, dann kommt die Oberpfalz mit 444 / 100.000 EW. Die 7-Tage-Inzidenz (in Bezug auf 100.000 Einwohner gerechnet) liegt in Gesamt-Oberbayern bei 14. Das ist der höchste Wert unter allen bayerischen Bezirken. Die höchste 7-Tage-Inzidenz aller oberbayerischen Städte und Landkreise hat nach wie vor Rosenheim-Stadt mit 53,69. Damit liegt die Stadt damit über dem kritischen Wert von 50,00.

11.10 Uhr: Stadt Rosenheim erneut über Obergrenze - 53,69

Die Stadt Rosenheim liegt nach den aktuellsten Zahlen des LGL bei der 7-Tage Inzidenz erneut über der Obergrenze 50, und zwar liegt der jüngste Wert bei 53,69. Das liege an den in den Asylunterkünften regelmäßig durchgeführten Reihentestungen, so die Stadt auf BR-Anfrage.

Die Behörden vor Ort sehen die 50er-Marke gelassen, solange nicht in der Allgemeinbevölkerung vermehrt Neuinfektionen auftreten. Gestern wurden aus einer Asylbewerberunterkunft in der Oberaustraße, die aus zwei Gebäuden besteht, 58 Bewohner verlegt, darunter auch 21 Infizierte. Die Behörden gehen davon aus, dass sich diese Verlegung außerhalb des Landkreises in der Statistik widerspiegeln wird. Mehr dazu hier.

Der Migrationskreis Rosenheim fordert unterdessen "eine menschenwürdige Unterbringung und ein Ende der krankmachenden Zustände". Die beengten Bedingungen in den Unterkünften hätten zur Folge, dass die Corona-Infektionen ansteigen. Das Mindeste seien Einzelzimmer sowie die Auflösung der Lagerunterbringung und eine dezentrale Unterbringung, so der Migrationskreis.

10.00 Uhr: Schwestern nähen kostenlos Masken in Traunreut

Es ist eine gute Tat in Coronazeiten: Weil sie selber zur Zeit nicht mehr im Brauereigasthof Stein an der Traun arbeiten können, weil der geschlossen ist, nähen zwei Schwestern seit Wochen kostenlos Mund-Nasen-Schutzmasken. Einige hundert haben sie schon genäht.

Die Schwestern Katarina und Alzbeta haben neben dem Gasthof eine Holztafel aufgestellt und die verpackten bunten Masken darauf gepinnt. Jeder der möchte, kann sich eine herunternehmen und dafür eine kleine Spende hinterlassen. Von der Spende kaufen die Schwestern Stoff und Nähzubehör für neue Masken.

Ihr neuestes Projekt: Mund-Nasenschutz-Masken für Kinder. Demnächst sind auch die an der Pinnwand zu finden.

6.30 Uhr: Landkreis Landsberg schafft Pandemiezentrum

Der Landkreis Landsberg bündelt seine Maßnahmen gegen das Coronavirus auf dem ehemaligen Fliegerhorst in Penzing. Dorthin sollen in den kommenden Tagen Einrichtungen verlegt werden, die bislang verteilt in Landsberg angesiedelt sind. Dazu zählt etwa eine Drive-In-Teststrecke oder eine Infektambulanz.

Auch ein Infektmobil, das zu Patienten geschickt wird, die von einem Arzt betreut werden müssen, soll dort stationiert werden. Das Technische Hilfswerk richtet zudem Kasernengebäude ein, damit erkrankte Menschen aus Gemeinschaftsunterkünften von Nichterkrankten isoliert werden können, etwa Menschen aus Flüchtlingsheimen oder Einrichtungen für Menschen mit Behinderung. In Summe sollen 150 Betten bereitstehen. Auch eine spezielle Zahnarztpraxis für infizierte Patienten wird am Fliegerhorst ihre Arbeit aufnehmen.

Die Umnutzung der Kasernengebäude ist zunächst auf ein Jahr befristet, das Landratsamt hatte im Zuge eines Amtshilfeverfahrens beim Bund angefragt. Derzeit seien die Neuinfektionen zwar rückläufig, sagte Landrat Thomas Eichinger. Der Landkreis wolle sich dennoch so gut es geht auf eine mögliche zweite Viruswelle vorbereiten. 2017 wurde der Flugbetrieb auf dem 270 Hektar großen Militärflugplatz eingestellt. Wie das Gelände künftig genutzt werden soll, ist noch offen. Eine weitere fliegerische Nutzung wurde aber bereits ausgeschlossen.

Mittwoch, 13. Mai

16.00 Uhr: Über 100 Neuinfektionen in Oberbayern – Rosenheim überschreitet kritische Marke

In Oberbayern gibt es seit gestern 123 neue Infektionen mit dem Coronavirus. Das hat das LGL auf seiner Homepage bekannt gegeben. Insgesamt steigt die Zahl der Fälle im Bezirk auf 20.597. Damit hat Oberbayern weiterhin die höchsten Fallzahlen in Bayern, auf Platz zwei folgt die Oberpfalz mit 4.915 Infektionen. Auf 100.000 Einwohner kommen 439,53 Fälle, nur in der Oberpfalz gibt es mehr Infektionen pro 100.000 Einwohner, nämlich 443,08.

Die Zahl der Todesfälle ist in Oberbayern seit dem Vortag um 15 auf 841 angestiegen. Damit hat Oberbayern die meisten Todesfälle in Bayern, vor der Oberpfalz mit 331 Toten.

Bei der 7-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner liegt der Bezirk Oberbayern an der Spitze der bayerischen Bezirke: Innerhalb von sieben Tagen gab es laut LGL 14,47 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner. Im zweitbetroffenen Bezirk Oberfranken waren es 11,52 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner.

Die meisten Neuinfektionen unter den oberbayerischen Städten und Landkreisen gibt es weiterhin in der Stadt Rosenheim: Dort wird die kritische Marke von 50 neuen Fällen binnen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner mit einem Wert von 52,11 knapp überschritten. Neben der Stadt Rosenheim haben auch der Landkreis Rosenheim (36,02) und der Landkreis Traunstein (29,36) vergleichsweise hohe Zahlen. Den niedrigsten 7-Tage-Wert hat mit 1,47 der Landkreis Starnberg.

Rosenheims neuer Oberbürgermeister Andreas Merz (CSU) hatte am Montag in der Rundschau des BR Fernsehens erklärt, seine Stadt habe kein wirkliches Problem mit den Fallzahlen. Wenn man die Infektionen in Asylbewerberunterkünften, die man ja lokalisieren könne, herausrechne, liege die 7-Tage-Inzidenz in Rosenheim bei 16. Deshalb sehe man derzeit keine Veranlassung, die Stadt unter Quarantäne zu stellen.

14.45 Uhr: Stadt München erlaubt Freischankflächen auf Parkplätzen

In München dürfen demnächst Parkplätze in Freischankflächen umgewandelt werden. Das hat der Stadtrat beschlossen. Die Maßnahme ist zunächst auf dieses Jahr befristet. Damit sollen die wegen der Corona-Pandemie beeinträchtigten Gastronomiebetriebe unterstützt werden.

Zudem sollen Betriebe, die normalerweise keine Freischankfläche haben, ebenfalls temporär eine bekommen können – und zwar dort, wo es räumlich und rechtlich möglich ist. Dies ist in der Innenstadt meist nur auf Parkplätzen der Fall.

Der Hintergrund: Ab dem 18. Mai dürfen in Bayern Wirts- und Biergärten sowie Freischankflächen wieder betrieben werden, allerdings nur wenn ein Mindestabstand von 1,5 Meter zwischen den Gästen gewährleistet wird. Dadurch verringert sich zwangsläufig die Zahl der Gäste.

Die städtischen Gebühren für die Freischankflächen sollen geringer ausfallen – soweit dies rechtlich möglich ist. Der komplette Verzicht auf die Gebühren, wie vom Stadtrat gewünscht, sei rechtlich nicht möglich, sagte Thomas Böhle, Chef des Kreisverwaltungsreferats (KVR). Man werde sich aber um Lösungen bemühen, so Böhle weiter.

12.07 Uhr: Ab Samstag wird an den Grenzen nur noch stichprobenartig kontrolliert

Bundesinnenminister Horst Seehofer hat angekündigt, die im Zuge der Corona-Krise am 15. März eingeführten Binnengrenzkontrollen zu Österreich, der Schweiz und Frankreich grundsätzlich bis zum 15. Juni zu verlängern. Allerdings solle ab Samstag an allen deutschen Grenzen nur noch stichprobenartig und nicht mehr systematisch kontrolliert werden. Es sei die "klare Zielsetzung" der Bundesregierung, dass es ab Mitte Juni wieder einen freien Reiseverkehr in Europa gebe, sagte Seehofer.

10.31 Uhr: Münchner Gesundheitsreferat ist noch weit weg von Normalbetrieb

Aktuell beschäftigen sich 400 städtische Mitarbeiter im Münchner Gesundheitsreferat mit der Corona-Pandemie und ihren Folgen. Zum Teil wurden sie dafür aus anderen Referaten abgezogen, erklärte der stellvertretende Referent für Gesundheit und Umwelt, Rudolf Fuchs, im Stadtrat. Er rechnet nicht damit, dass sich das bald ändert. Man sei "weit entfernt" vom Normalbetrieb, so Fuchs. Aktuell weiß man in München von 6528 Corona-Infizierten, wobei 6176 bereits wieder als geheilt gelten. Die Verdoppelungszeit beträgt momentan 40 Tage, die Reproduktionszahl liegt in München nach Fuchs' Worten "um die Zahl 1 rum". Die für Lockerungen entscheidende Obergrenze von 50 Neuinfektionen pro Woche auf 100.000 Einwohner wird in München derzeit deutlich unterschritten: Sie liegt bei knapp 14.

9.11 Uhr: Bewohner aus Rosenheimer Asylbewerberunterkunft ziehen um

Die Regierung von Oberbayern hat 58 Bewohner aus einer Rosenheimer Asylbewerberunterkunft in eine andere Einrichtung außerhalb des Landkreises verlegt. Die Polizei sicherte den Einsatz am Morgen ab. In der Unterkunft in Rosenheim waren zuvor 21 Bewohner positiv auf das Corona-Virus getestet worden. Das Gesundheitsamt verlängerte daraufhin die Quarantäne bis 22. Mai. Um die nächste Verlängerung zu vermeiden, habe man sich jetzt für die Verlegung entschieden, so eine Pressesprecherin der Regierung von Oberbayern. Man habe auch die 21 Infizierten verlegt. Alle Erkrankten haben den Angaben zufolge milde Symptome.

6.22 Uhr: ORF meldet Grenzöffnung zwischen Deutschland und Österreich ab Mitte Juni

Die geschlossenen Grenzen zwischen Deutschland und Österreich sollen nach Informationen des ORF am 15. Juni vollständig geöffnet werden. Der Meldung des ORF zufolge haben Bundeskanzlerin Angela Merkel und der österreichische Kanzler Sebastian Kurz vereinbart, dass es schon ab Freitag nur noch stichprobenartige Kontrollen geben soll. Schon heute Früh öffneten mehrere kleinere Übergänge an den Grenzen zwischen Bayern und Österreich für Berufspendler, Anrainer und Landwirte.

Dienstag, 12. Mai

16.30 Uhr: Im Schlierseer Seniorenheim stirbt ältere Mitarbeiterin an den Folgen von Corona

Über das Seniorenheim in Schliersee, in dem seit gestern die Bundeswehr die Pflege unterstützt, hat das Landratsamt Miesbach weitere Details bekannt gegeben. Nicht nur ein 80-jähriger infizierter Bewohner ist inzwischen verstorben, sondern auch eine über 70-jährige Mitarbeiterin des Hauses. Sieben Menschen mussten zur stationären Behandlung ins Krankenhaus verlegt werden.

Soweit medizinisch vertretbar, sollen die Bewohner aber in ihrer gewohnten Umgebung bleiben, teilte das Landratsamt mit. 88 Betten seien in dem Haus noch belegt und zusätzlich wohnen auch Mitarbeiter in der unter Quarantäne stehenden Einrichtung.

Gestern sind 20 Soldaten des Sanitätslehrregiments "Niederbayern" aus Feldkirchen eingetroffen. Außerdem sind Desinfektionsexperten des Sanitätsdienstes vor Ort. Morgen kommen zwölf Einsatzkräfte des Gebirgsjägerbataillons 323 aus Bischofswiesen nach Schliersee.